Die Münze Österreich war beim Jubiläumsevent als besonderer Partner vertreten, denn die 50-Euro-Goldmünzen-Serie „Heimat großer Töchter“ würdigt fünf Frauen, die mit Mut, Talent und Entschlossenheit ihren eigenen Weg gingen und Österreich nachhaltig prägten. Genau der Spirit also, den auch WOMAN seit seiner Gründung vertritt. „Frauen haben in der Geschichte Außergewöhnliches geleistet, wurden dafür jedoch oft nicht entsprechend anerkannt. Diese Benachteiligungen sind keineswegs Vergangenheit. Auch heute erfahren Frauen in vielen Bereichen ungleiche Chancen und mangelnde Anerkennung“, sagt Eric Stoklassa, Marketingleiter bei der Münze Österreich. „Mit der WOMAN-Kooperation ,Frauen eine Bühne geben‘ führen wir diesen Gedanken in die Gegenwart. Wir wollen die Sichtbarkeit und Wertschätzung von Frauen stärken und dazu beitragen, dass sie heute und in Zukunft die Anerkennung und Möglichkeiten erhalten, die ihnen zustehen.“