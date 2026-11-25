Gewinnerinnen & Nominierte des „The Change We Live“- Awards©Nicole Viktorik
The Change We Live – unter diesem Motto haben wir mit beeindruckenden Frauen ein fulminantes Geburtstagsfest gefeiert. Mit dabei: unser Partner Münze Österreich.
25 Jahre WOMAN: Jubiläumsgala mit der Münze Österreich
Seit einem Vierteljahrhundert begleitet, bewegt und inspiriert WOMAN selbstbestimmte Frauen in Österreich. Am 12. November luden wir daher Wegbegleiter:innen, Partner:innen und prominente Gäste aus Wirtschaft, Kultur und Politik zur Jubiläumsgala in den Marmorsaal des Oberen Belvederes in Wien. Moderatorin Bianca Schwarzjirg führte durch den Abend und blickte gemeinsam mit WOMAN-CEO Michael Pirsch, WOMAN-Geschäftsführerin Neslihan Bilgin-Kara und WOMAN-CR Melanie Zingl auf 25 Jahre voller Geschichten, Perspektiven und gesellschaftlicher Entwicklungen zurück. Höhepunkt war die Verleihung des „The Change We Live“-Awards, mit dem die Redaktion nach einem großen Community-Voting fünf herausragende Frauen ehrte, die mit Haltung, Weitblick und Mut nachhaltigen Wandel in der Gesellschaft bewirken. Wir gratulieren Madeleine Alizadeh, Nicola Werdenigg, Martha Schultz, Melisa Erkurt und Verena Altenberger!
Große Töchter
Die Münze Österreich war beim Jubiläumsevent als besonderer Partner vertreten, denn die 50-Euro-Goldmünzen-Serie „Heimat großer Töchter“ würdigt fünf Frauen, die mit Mut, Talent und Entschlossenheit ihren eigenen Weg gingen und Österreich nachhaltig prägten. Genau der Spirit also, den auch WOMAN seit seiner Gründung vertritt. „Frauen haben in der Geschichte Außergewöhnliches geleistet, wurden dafür jedoch oft nicht entsprechend anerkannt. Diese Benachteiligungen sind keineswegs Vergangenheit. Auch heute erfahren Frauen in vielen Bereichen ungleiche Chancen und mangelnde Anerkennung“, sagt Eric Stoklassa, Marketingleiter bei der Münze Österreich. „Mit der WOMAN-Kooperation ,Frauen eine Bühne geben‘ führen wir diesen Gedanken in die Gegenwart. Wir wollen die Sichtbarkeit und Wertschätzung von Frauen stärken und dazu beitragen, dass sie heute und in Zukunft die Anerkennung und Möglichkeiten erhalten, die ihnen zustehen.“
WOMAN EMPFIEHLT
WOMANabo€ 108,00Entdecken
Trinkflasche 0,5l€ 19,00Entdecken
Socken - Trendfarbe F/S26€ 14,00Entdecken
WOMANabo QUARTERLY€ 27,00Entdecken
Schlafmaske "Sweet Dreams"€ 9,00Entdecken
Pilates-Socken€ 19,00Entdecken
WOMANcommunity€ 129,00Entdecken
WOMAN | Schwerpunkt Elevate€ 7,00Entdecken
WOMANbeautybox€ 159,00Entdecken
WOMANmoon€ 129,00Entdecken
Kosmetiktasche€ 22,00Entdecken
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WOMAN Elevate Membership 2026€ 2.160,00Entdecken
WOMANfeelgood€ 198,00Entdecken
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Statement Cap€ 34,00Entdecken
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Regenschirm€ 34,00Entdecken
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Ihr Erbe
Tina Blau, Veza Canetti, Margarete Schütte-Lihotzky, Hilde Loewe-Flatter und Lise Meitner stehen für herausragende Leistungen in Kunst, Literatur, Architektur, Musik und Wissenschaft. Ihre Lebenswege erzählen von Aufbruch, Selbstbestimmung und dem Mut, Grenzen zu überwinden. Sie hinterließen uns ihr Erbe in Form von Wissen und Vorbildwirkung. Jede Münze rückt eine der Persönlichkeiten in den Fokus. So entsteht ein bleibendes Zeichen der Anerkennung für Frauen, deren Wirken uns bis heute inspiriert. Dem Lebenswerk dieser bedeutenden Persönlichkeiten wurde auch beim WOMAN-Jubiläumsabend Rechnung getragen.