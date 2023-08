Als sich Adriana Lima mit 15 Jahren zu einem Modelwettbewerb anmeldete, tat sie dies vorrangig, damit ihre Freundin nicht alleine teilnehmen musste. Zu diesem Zeitpunkt ahnte die Brasilianerin noch nicht, dass es der Startschuss einer großen Karriere werden sollte. Speziell die Dessous-Marke Victoria's Secret verhalf ihr schließlich zum Durchbruch.



Etliche Jahre, drei Kinder und eine gescheiterte Ehe später, ist Adriana Lima immer noch weltbekannt. Zuletzt sorgte sie etwa mit ihrer Ernennung zur globalen FIFA-Fan-Botschafterin anlässlich der Fußball WM der Frauen 2023 für Gesprächsstoff und mitunter auch Kritik. Was es damit auf sich hat, erfährst du im Portrait!

Steckbrief Adriana Lima Name: Adriana Francesca Lima

Geburtstag: 12. Juni 1981

Geburtsort: Salvador da Bahia, Brasilien

Sternzeichen: Zwillinge

Wohnort: New York und Miami

Beruf: Model

Partner: Andre Lemmers (seit 2021), Marko Jarić (verh. 2009 - 2016), Lenny Kravits (2001-2003)

Kinder: Valentina (*2009), Sienna (*2012) und Cyan (*2022)

Valentina (*2009), Sienna (*2012) und Cyan (*2022) Größe: 1,78 m

5 spannende Fakten über Adriana Lima

Adriana Lima war das erste "Victoria's Secret"-Model, das 2015 in Wachs bei Madame Tussauds New York verewigt wurde.

Das Model engagiert sich für verschiedene Wohltätigkeitszwecke - so beispielsweise auch für die St. Luke Foundation für Haiti.

Adriana Lima spricht fließend Englisch, Portugiesisch und Spanisch. Sie bezeichnet sich selbst als multiethnisch. Ihre Abstammung sei afrobrasilianisch, portugiesisch, brasilianisch, afrikanisch, schweizerisch und westindisch.

Neben dem Modeln flimmert Adriana auch immer wieder über unsere Bildschirme, aber nicht nur in Filmen, sondern auch in zahlreichen Musikvideos wirkte sie mit.Darunter auch "Yoü and I" von Lady Gaga und "Rich Girl" by Gwen Stefani.

wirkte sie mit.Darunter auch "Yoü and I" von Lady Gaga und "Rich Girl" by Gwen Stefani. Ihr Reichtum wird auf 95 Millionen Dollar geschätzt, welchen sie durch das Modeln, Werbeeinnahmen und verschiedenen Auftritten aufgebaut hat.

Modelwettbewerb als Karrierestart für Adriana Lima

Adriana Lima erblickte am 12. Juni 1981 in Salvador da Bahia in Brasilien das Licht der Welt. Ihre Eltern trennten sich, als sie sechs Monate alt war. Seither wuchs Adriana bei ihrer Mutter auf. Obwohl sie schon in der Schulzeit einige Schönheitswettbewerbe gewann, dachte Adriana zunächst nicht an eine professionelle Model-Karriere.

Mit 15 Jahren beschloss sie jedoch gemeinsam mit ihrer Jugendfreundin bei dem Modelwettbewerb "Brazil's Ford Supermodel" mitzumischen, welchen sie gewann. Dieser Gewinn ermöglichte ihr die Teilnahme am größten Modelwettbewerb der Welt, dem "Supermodel of the World"-Contest.

Letztendlich belegte Adriana den zweiten Platz und wurde mit 18 bei "Elite Models" unter Vertrag genommen. Um ihre Model-Karriere voranzutreiben zog sie nach New York City – eine goldrichtige Entscheidung wie sich nur wenig später herausstellen sollte …

Adriana Limas Durchbruch dank Victorias Secret

Nach ihrem Umzug ging es steil bergauf für Adriana Lima: Sie zierte schnell erste Titelblätter und lief für große Marken wie Vera Wang, Valentino, Fendi oder Ralph Lauren über den Laufsteg. 1999 erfüllte sich für das Newcomer-Model ein großer Traum: Das Unterwäsche-Unternehmen "Victoria's Secret" entdeckte sie und machte sie zu einem ihrer berühmten Engel.

Die Zusammenarbeit besiegelte Adriana Limas Aufstieg in den Modelolymp: An insgesamt 17 Shows wirkte die Brasilianerin mit portugiesischen, englischen und französischen Wurzeln mit. Dabei wurde ihr drei Mal auch eine besondere Ehre zuteil, indem sie den "Fantasy Bra" – einen juwelenbesetzten BH – als Höhepunkt der Fashion Show präsentieren durfte. Sie war nach Heidi Klum und Tyra Banks der dritte Engel, dem diese Ehre zuteile wurde.

Jahrelang war Adriana Lima außerdem das Werbegesicht von bekannten Marken wie Guess, Desigual oder Maybelline. Aufgrund ihres Status als Sexsymbol wurde sie auch drei Mal im Pirelli-Kalender abgelichtet.

2015 erfolgte ein weiterer Höhepunkt ihrer Karriere: Neben dem Fußballer Pele ist Adriana die zweite brasilianische Person, die im beliebten Wachsfigurenkabinette von Madame Tussauds in New York in Lebensgröße bestaunt werden kann. An der Spitze des Modelolymps angekommen, sah es auch finanziell mehr als rosig für die Brasilianerin aus: So schätzte das Magazin "Forbes" ihr jährliches Einkommen auf rund 9 Mio. Dollar.