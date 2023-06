Inmitten des Wirtschaftswunders der Nachkriegsjahre wurde die höchste Geburtenrate gemessen die es jemals gab. Richtig gehört. Es brach ein wahrhaftiger "Babyboom" aus. Erst mit Einführung der Pille im Jahr 1965 sank dieser wieder.

Die Generation der Baby Boomer stellt nicht nur zahlenmäßig eine bedeutende demografische Größe dar, sondern veränderte mit ihrer disziplinierten Arbeitsmoral und Hingabe für Gemeinschaft und Familie auch das Leben der nachfolgenden Generationen. Bei uns erfahrt ihr, was die Baby Boomer so besonders macht.

Name Baby Boomer Geburtsjahre 1946 bis 1964 Werte Disziplin, Familie und Gemeinschaft Besonderheiten Größe der Generation & Wirtschaftlicher Aufschwung Stars der Baby Boomer Lady Diana, Madonna, Whitney Houston

Wer ist die Generation Baby Boomer?

Die Wohlstandsgeneration. Die Generation Baby Boomer umfasst alle Menschen, die zwischen 1946 und 1964 geboren wurden. Harte Arbeit stand im Vordergrund und Disziplin wurde für sie groß geschrieben. Money, Money, Money. Ihre Kauf- und Arbeitsbereitschaft war besonders hoch, wodurch sie jahrelang zu großem wirtschaftlichen Wachstum beigetragen haben.

Heute stehen viele von ihnen kurz vor der Pension oder sind schon im Ruhestand. Sie beschäftigen sich intensiv mit Fragen der Altersvorsorge, finanzieller Sicherheit und Gesundheitsversorgung im Alter. Das bedeutet aber vor allem eins: Junge Altersgruppen können die Lücke auf dem Arbeitsmarkt nicht schließen und der Fachkräftemangel steht bevor.

Kein Wunder also, warum die Ansprüche von Gen Z und Gen Y so hoch sind. Fühlen sich Millennials schlecht behandelt oder unfair bezahlt, kündigen sie, ohne groß darüber nachzudenken. Und wisst ihr was? Das können sie auch tun! Arbeitgeber:innen müssen zunehmend auf die Wünsche der jungen High-Potentials eingehen, um sie für sich zu gewinnen.

Warum heißt die Generation so?

Es brach buchstäblich der Babyboom aus. Den besonderen Namen trägt diese Generation, weil in dieser Zeit ganz besonders viele Babys geboren wurden — nämlich über 1,2 Millionen pro Jahr! Erst mit Einführung der Antibabypille im Jahr 1965 sank die Geburtenrate wieder erheblich,

Übersicht der Generationen: Baby Boomers, Gen X, Gen Y, Gen Z und Gen Alpha

Die Zeiten, in denen die unterschiedlichen Generationen aufwachsen, prägen ihre Sichtweisen, Lebensentwürfe, Werte und Bedürfnisse:

(c) Martin Czwiertnia

Silent Generation Silent (1928 bis 1945): Eine Generation geprägt von Krieg, eine stille Generation, weil es gefährlich war, die Gedanken offen auszusprechen. Sie sind leistungsorientiert, Geld muss selbst verdient sein, wer nicht arbeitet, gilt schnell als faul. Die Arbeit steht immer an erster Stelle im Leben. Eine frühe Familiengründung und Respekt vor Autoritäten zeichnet diese Generation ebenfalls aus.

BB Baby Boomer (1946 bis 1964): Nachkriegszeit, wirtschaftlicher Aufschwung und Bürgerrechtsbewegungen. Die meisten Baby Boomer sind in einer Zeit ohne Internet und Mobiltelefone aufgewachsen (kaum vorstellbar, oder?). Sie haben traditionelle Karrierewege verfolgt, hatten eine loyale Bindung gegenüber ihres Arbeitgebers und waren klassisch 9 to 5 im Büro.

X Gen X (1965 bis 1980): Prägende Ereignisse waren zum Beispiel der Fall der Berliner Mauer und vor allem eins: Technologischer Fortschritt (PCs, Mobiltelefone). Gen X erlebte den Aufstieg der Computertechnologie und des Internets, aber eben nicht von Kindheit an.

Y Generation Y / Millennials (1981 bis 1996): 9/11 und die Finanzkrise 2007, waren prägende Ereignisse. Der Aufstieg des Internets geht weiter. Millennials sind die erste Generation, die mit dem Internet und Mobilgeräten aufwachsen ist, wodurch sie ihre Kommunikation und Informationsgewinnung stark veränderte.

Z Gen Z (1997 bis 2010): Es folgt der Aufstieg der sozialen Medien. Facebook ist out. Instagram und vor allem TikTok revolutionieren die Smartphone-Nutzung. Klimawandel und politische Unruhen rücken in den Mittelpunkt. Die Gen Z ist die erste Generation, die von Kindheit an mit Smartphones und sozialen Medien aufwächst.

Alpha Gen Alpha (2010 bis 2025): Als Nachfolge-Generation der Gen Z, sind sie die erste Generation, die komplett im 21. Jahrhundert aufwächst. Viele von ihnen, sind noch nicht mal geboren. Prägende Einflüsse für die Generation Alpha sind der Klimawandel, Umweltschutz und Künstliche Intelligenz.

Welche Werte und Merkmale werden den Baby Boomern nachgesagt?

Konsumkultur. Sie haben den wirtschaftlichen Aufschwung mit hohen Wachstumsraten miterlebt.

Sie haben den wirtschaftlichen Aufschwung mit hohen Wachstumsraten miterlebt. Historische Ereignisse, die ihre Verhaltensweisen und Werte prägten. Vietnamkrieg, Mondlandung und technische Fortschritte wie die Digitalisierung sind nur einige Beispiele.

die ihre Verhaltensweisen und Werte prägten. Vietnamkrieg, Mondlandung und technische Fortschritte wie die Digitalisierung sind nur einige Beispiele. Sie gelten als besonders zielstrebig, konservativ und kritisch.

und kritisch. Politisch engagiert. Die Boomer prägten beispielsweise die Friedensbewegung zu Beginn der 80er Jahre.

Die Boomer prägten beispielsweise die Friedensbewegung zu Beginn der 80er Jahre. Leitsätze wie: "Nur wer etwas leistet, ist etwas wert!'", prägten die Arbeitsmoral der Baby Boomer.

der Baby Boomer. Sie waren stetig auf der Suche nach neuen Lebensgestaltungsmöglichkeiten, wirtschaftlichen Aufschwung und Sicherheit.

wirtschaftlichen Aufschwung und Sicherheit. Kaum Krisenerfahrung. Die Babyboomer haben während ihrer Kindheit und Jugend keine großen Krisen erlebt. Lediglich die Ölkrise der 1970er beeinflusste das damalige Leben.

Die Babyboomer haben während ihrer Kindheit und Jugend keine großen Krisen erlebt. Lediglich die Ölkrise der 1970er beeinflusste das damalige Leben. Konkurrenz um Arbeitsplätze. Da die Babyboomer so viele waren, herrschte auf dem Arbeitsmarkt ein starker Wettbewerb um Ausbildungsplätze und Jobs.

(c) iStock

Baby Boomer: Für sie gelten traditionelle Familienstrukturen

Offene Beziehugen und Polyamore Liebesformen? Nein, das kam für diese Generation nicht in Frage. Zumindest für die meisten. Sie sind größtenteils in einer Zeit aufgewachsen, in der traditionelle Familienstrukturen die Norm waren. Eine Generation, die von Zusammenhalt und Tradition geprägt ist.

Die Baby Boomer hatten enge Beziehungen zu ihren Eltern und Großeltern. In vielen Fällen lebten mehrere Generationen unter einem Dach, wodurch das Familienleben oft viel intensiver war, als es heute ist.

» Nur wer etwas leistet, ist etwas wert! «

(c) iStock

Arbeitsmoral: Konservativ und zielstrebig

Baby Boomer sind erfahrene und treue Arbeitnehmer:innen. Sie haben eine hohe Hingabe an ihre Karriere und sind bereit, harte Arbeit zu leisten und sich langfristig für den beruflichen Erfolg einzusetzen.Sie bevorzugen Arbeitsplatzsicherheit und eine langfristige Beschäftigung in einem Unternehmen.

Wahrhafte "Workaholics". Ein strukturierter Arbeitsstil und lange Arbeitstage spiegeln die Arbeitsmoral der Baby Boomer wieder. Das sind für sie die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Leben. Work-life-Balance? Darüber machte sich niemand Gedanken. Wie auch? Die Nachkriegsgeneration wollte sich ein neues Leben aufbauen. Mit ihrem Arbeitsethos haben sie aber auch das Erschöpfungssyndrom Burnout geprägt.

Für viele Baby Boomer war die Arbeit ein zentraler Bestandteil ihrer Identität. Sie haben ihre beruflichen Leistungen oft stark mit ihrem Selbstwertgefühl verknüpft und sich über ihre berufliche Position und Erfolge definiert.

Diese berühmten Persönlichkeiten prägen die Generation der Baby Boomer

Madonna

Die Queen of Pop. Madonna gehört zu den wichtigsten Vertreter:innen der modernen Popmusik und prägte den Zeitgeist ihrer Generation (und auch der jüngeren) mit ihren Hits wie "Like a prayer" und "Material Girl". Insgesamt hat sie bisher 10 Grammys und 2 Golden Globes abgeräumt und ist im Guinness-Buch der Rekorde als kommerziell erfolgreichste Sängerin eingetragen.

In einer Rede, in der sie zu "Woman of the year" ausgezeichnet wurde, sagte sie: "Frauen würden für eine so lange Zeit unterdrückt, dass sie an all das glauben, was Männer über sie sagen. Und sie glauben, dass sie einen Mann brauchen, um voranzukommen. Es gebe ein paar sehr gute Männer – die seien aber nicht gut, weil sie Männer sind, sondern weil sie wertvolle Menschen sind. Als Frauen müssten wir uns unseres Werts bewusst werden und des Wertes von anderen Frauen". She really is a Queen.

Madonna hat sich wiederholt öffentlich für Frauenrechte und Gleichstellung ausgesprochen.In vielen ihrer Songs und Musikvideos hat sie feministische Botschaften und Themen der sexuellen Freiheit und Emanzipation von Frauen vermittelt. Zum Beispiel der Song "Express Yourself" (1989): In diesem ermutigt sie Frauen dazu, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und sich selbst zu lieben.

Oprah Winfrey

Podcast Host, Talkshow-Legende, Buchautorin und Selfmade Millionärin. Sie ist eine der einflussreichsten Frauen auf diesem Planeten. Oprah Winfrey belegt mit ihrem Vermögen seit Jahren einen Top-Platz auf der Forbes-Liste. Sie hat die Gabe ihre Talk-Show-Gäste in den Bann zu ziehen und inspirierende Geschichten zu erzählen.

Ihr Geld setzt sie aber auch für wohltätige Zwecke ein und gründete beispielsweise die "Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls" in Südafrika, die benachteiligte Mädchen fördert. Sie unterstützt die #MeToo - Bewegung, die Opfern von sexueller Gewalt eine Stimme gibt und hat als afroamerikanische Frau eine wichtige Rolle bei der Förderung bei der Repräsentation von Frauen und Minderheiten in den Medien gespielt.

"Was ich vom Leben gerlernt habe". So lautet der Titel eines ihrer Bücher, voller Erkenntnisse über das Leben. Es geht um Freude, Belastbarkeit, Beziehung, Dankbarkeit, Ehrfurcht, Klarheit und Kraft. Ein Buch, das ich euch wirklich empfehlen kann.