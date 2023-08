Caro Daur ist eine Selfmade-Unternehmerin, geboren und aufgewachsen in Hamburg, bekannt geworden über Social Media. Mit über 4 Millionen Instagram Follower:innen und einem globalen Netzwerk, baut sie ihre Marke durch verschiedene internationale Projekte weiter aus.

Sie wird zu den größten Fashion Shows eingeladen und arbeitet mit großen Brands zusammen. Nebenher entertaint sie auch noch ihre Community auf Tiktok und teilt ihr Leben auf Instagram. Wir stellen euch die wohl bekannteste deutsche Influencerin und Fashion Ikone Caro Daur vor.

Steckbrief Name: Katharina Caroline Daur

Katharina Caroline Daur Geburtstag: 12.03.1995

12.03.1995 Geburtsort: Hamburg, Deutschland

Hamburg, Deutschland Wohnort: Hamburg, Deutschland

Hamburg, Deutschland Sternzeichen: Fische

Fische Beruf: Influencerin, Model, Unternehmerin

Influencerin, Model, Unternehmerin Beziehungsstatus: Single

5 spannende Fakten über Caro Daur

Selfmade Unternehmerin Caro. Sie ist mittlerweile eine der erfolgreichsten Social-Media-Persönlichkeiten und arbeitet mit großen und internationalen Brands zusammen. Ihr Vermögen wird auf 4 Millionen Euro geschätzt.

Caro Daur hat eine ganz besondere Bindung zu ihren Eltern. Diese sind für die Mega-Influencerin schon immer die größten Vorbilder gewesen.

Sport ist ihre Leidenschaft. Caro Daur hat auf YouTube ihr eigenes Fitness-Programm. Es trägt den Namen "DaurPower" und symbolisiert ihre positive Einstellung und Spaß an Sport.

Caros Karrierebeginn startete mit ihrem Blog, wachsenden Follower:innenzahlen und viel Disziplin.

Von der Influencerin zur Unternehmerin: Caro Daur hat es in die Forbes 30 Under 30 in der Kategorie "Life" geschafft.

Aufgewachsen in Hamburg und Start ihres Modeblogs

Aufgewachsen in Seevetal bei Hamburg, zwischen Franzbrötchen und Hafenstadt, postete sie Fotos von sich auf Instagram, nebenher studierte sie außerdem noch BWL und startete zeitgleich ihren Blog "Carodaur.com", auf dem sie ihre Leser:innen über aktuelle Mode- und Beautytrends informierte.

Geplant irgendwann in der Fashion-Industrie zu sein, hatte sie nie. Schnell aber doch gemerkt, wie man die App Instagram für sich nutzen kann. Was für Leute man erreichen kann, wie man eine Community aufbaut und wie man mit Marken zusammenarbeitet. In kürzester Zeit sind ihre Follower:innenzahlen gestiegen.

From Blogger to Global Fashion Icon: Caros Karrierebeginn

Nach und nach baute sie eine große Reichweite auf. Caro nutzte diese, um kreative Kooperationen mit Modemarken einzugehen. 2017 veröffentlichte sie den MAC x Caro Daur Lipstick und eine Strumpfhosenkollektion mit Calzedonia. Im selben Jahr präsentierte sie dann ihre eigene Levi's-Jeansjacke für Peek & Cloppenburg in Düsseldorf.

Zu ihren früheren Kooperationen zählten das Design einer Kapsel mit Hugo Boss, eine von Peter Lindbergh fotografierte Kampagne und ein Beitrag in Forbes 30 unter 30 sowie ihre Tätigkeit als globale Botschafterin für Tiffany und Adidas. Auch Brand Kooperationen mit Cartier und Dolce & Gabbana zählen zu ihren großen Erfolgen.

(c)imago

Caro Daur in den Forbes 30 Under 30

Seit 2011 publiziert Forbes die Forbes 30 Under 30, die die spannendsten Menschen unter 30 Jahren auszeichnet. Dabei werden all jene, die trotz oder gerade wegen ihres Alters schon Außergewöhnliches erreicht haben, geehrt. So auch Caro.

Mit viel unternehmerischem Geschick und ihrer Community von über 4,3 Millionen Follower:innen auf Instagram, hat sie sich zu einer digitalen Selfmade-Unternehmerin entwickelt und wurde daher in der Kategorie "Life" ausgezeichnet.

DaurPower: Caros Leidenschaft der Sport

Sportlich war Caro schon immer. Als Kind hat sie Leichtathletik gemacht, Tennis- und Fußball gespielt. Sie liebt es Menschen zu motivieren und für Sport zu begeistern. Seit Oktober 2019 lädt sie Workout-Videos auf YouTube hoch. Und die haben es in sich. Unsere WOMAN Redakteurin hat das 14 Minutes Fat Burn HIIT Full Body Workout getestet. 2020 kam ihr die Idee, das E-Book DaurPower, ein 3-monatiges Fitnessprogramm, zu starten.

Alle Workouts sind 15 Minuten lang und können bequem zu Hause, im Garten oder von wo auch immer in den Alltag integriert werden. Die Videos zeigen ein knackiges HIIT-Training (High Intensity Interval Training), also hochintensive Trainings- und Erholungsintervalle.

» Let’s turn exercising into a reward instead of a punishment! Let’s find the joy in exploring our body! «

DaurPower: die wichtigsten Steps für ein erfolgreiches Workout

1 Struktur: Caro empfiehlt einen Mix aus neuen und alten Übungen. So wird es nie langweilig.

2 Motivation: Step by Step. Mit jedem kleinen Erfolg wirst du motivierter weiterzumachen.

3 Eine gute Balance finden: Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Training und Ruhepausen ist wichtig, es ist nicht effizient, bestimmte Körperzonen zu viel oder zu wenig zu trainieren.

4 Routine: Schaffe deine eigene Routine, schiebe es nicht auf oder lass es ausfallen. Keep on going!

5 Checkliste: Mach eine Liste und hacke deine Trainingserfolge ab.

Die Bedeutung der Familie in ihrem Leben

Inmitten des Glanzes und Glamours bleibt Caro Daur bodenständig. Ihre Verbundenheit zu ihrer Familie, ihren Freunde und ihren Wurzeln im schönen Hamburg zeigt, dass sie trotz ihres Erfolgs mit beiden Beinen fest auf dem Boden steht. Mit ihren Eltern hat sie eine besondere Beziehung. Auf Instagram teilt sie gerne Bilder mit den beiden. Unter einem ihrer Insta-Posts schrieb sie:

"Wimbledon mit meinem Vater (ich weine buchstäblich, wenn ich mir diese Fotos ansehe... denn es bedeutet mir alles, Zeit mit ihm zu verbringen... ehrlich, die reinste Seele, die ich kenne... sorry, dass ich so melancholisch werde, aber mein Herz ist so voll)."

Mit ihrer Mama postet sie sogar gelegentliche TikToks oder Instagram Fotos im Partnerlook.

Wohltätigkeitsarbeit für DKMS,Visons for Children und Viva con agua

Caro ist Botschafterin für die DKMS (die Deutsche Knochenmarkspende). Ihr Engagement hat dazu beigetragen, Bewusstsein für die Notwendigkeit der Stammzellenspende zu schaffen und Menschen dazu ermutigt, sich als potenzielle:n Spender:in registrieren zu lassen.

Visions for Children ist eine weitere Organisation, die Caro unterstützt. Diese gemeinnützige Stiftung setzt sich dafür ein, benachteiligten Kindern Bildungschancen zu ermöglichen und ihnen somit eine bessere Zukunft zu bieten. Viva con Agua ist eine Initiative, die sich für den Zugang zu sauberem Trinkwasser in Entwicklungsländern einsetzt.

Caro und die Liebe: Ihr Privatleben hält sie lieber geheim

Anfang des Jahres 2021 machte Caro es offiziell, dass sie vergeben ist. Der Mann an ihrer Seite war Podcast-Liebling Tommi Schmitt. Gedatet hatten sich die beiden wohl schon etwas länger. Sie posteten immer mal wieder ein paar süße Bilder auf Instagram zusammen. Doch dann kamen die Gerüchte. Trennung? Auf jeden Fall wurde es sehr still um die beiden. Ein offizielles Statement gab es aber nicht. Wie es aktuell aussieht? Das wissen wir ehrlich gesagt auch nicht so genau. Caro hält ihr Liebesleben momentan lieber privat. Sie konzentriert sich auf neue Projekte und ihre Karriere.

Caros Erfolgsgeheimnis: Authentizität, fleiß und sich selbst nicht zu ernst nehmen

Sie teilt nicht nur Bilder von glamourösen Events, sondern auch Einblicke in ihren Alltag, ihre Gedanken und ihre Herausforderungen. Auf Tiktok und Instagram zeigt sie sich gerne mal ungeschminkt. Eins steht fest: Sie hat Humor und nimmt sich selbst nicht zu ernst. Sympathisch!