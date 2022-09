Keine Eifersuchts Dramen, die Freiheit genießen andere Leute zu treffen oder weil eine Beziehung grade einfach nicht in Frage kommt. All das können Gründe für Casual Dates sein. Vielleicht ergibt sich aus einer heißen Nacht sogar eine Freundschaft Plus. Der große Reiz, immer wieder neue und interessante Menschen kennenzulernen und gemeinsame Freiheiten zu genießen. Ob Dinner-Dates, One-Night-Stands oder einfach nur gute Gespräche- beim Casual Dating ist alles möglich. Wir erklären dir, worauf man achten sollte und wo man potenzielle Casual Dating Partner:innen findet.

Was genau ist Casual Dating?

Single sein bedeutet nicht, dass man auf Sex verzichten muss. Beim Casual Dating schaut man einfach, was der Abend bringt. Beide entscheiden spontan, wie weit sie gehen möchten, ob es eine einmalige Sache bleibt oder man sich ab jetzt öfter trifft. Wie man so schön sagt: Alles kann, nichts muss. Casual Dating ist also der perfekte Kompromiss, wenn du gerne Single bist und es auch bleiben, dich aber dennoch sexuell ausleben möchtest. The Best of Both Worlds. Voraussetzung: Eifersucht spielt keine Rolle für dich. Du solltest kein Problem damit haben, Liebe und Sex voneinander zu trennen - ansonsten ist es nämlich nicht mehr ganz so casual.

Das sind die wichtigsten Regeln beim Casual Dating

Na...neugierig geworden? Wenn du Lust hast Casual Dating auszuprobieren, haben wir hier ein paar Tipps und Regeln für dich, damit alles entspannt abläuft. Die Regeln sind nicht dazu da um euch einzuschränken (sonst geht das ganze Konzept verloren), sondern um Missverständnisse und Enttäuschungen zu vermeiden. Gegenseitiger Respekt ist wichtig. Zwanglos heißt schließlich nicht Verantwortungslos.

1 Offene Kommunikation. Sprecht am besten zu Beginn darüber, was ihr euch vorstellt, was für euch nicht in Frage kommt und was euch bei diesem Beziehungsmodell wichtig ist.

2 Better safe then sorry. Die eigene Gesundheit sollte man wegen ein bisschen Spaß nicht aufs Spiel setzen. Du solltest gewissenhaft verhüten, um dich vor Geschlechtskrankheiten, aber auch vor einer ungewollten Schwangerschaft zu schützen.

3 Steh zu deinen Grenzen. Wenn du für bestimmte sexuelle Experimente nicht offen bist und dich damit nicht wohlfühlst - mach es auch nicht.

4 Keine Exklusivität. Der Name Casual Dating sagt es ja schon. Ihr dürft nebenher natürlich daten wen ihr wollt und seid in euren Entscheidungen frei. Eifersucht hat hier keinen Platz.

5 Aufhören, sobald Gefühle im Spiel sind. Gefühle können schnell entstehen. Sobald du merkst, dass du dir mehr als nur Sex wünschst und dein:e Casual dating Partner:in diese nicht erwidern kann - zieh einen Schlussstrich.

Wie und wo findet man geeignete Partner:innen?

Thank You Dating Apps. Ob Tinder, Lovoooder Bumble - du hast die Qual der Wahl. Profil anlegen, angeben, dass du an Casual Dating interessiert bist und schon kann es los gehen. Für viele sind ebenfalls spezielle Casual Dating Plattformen interessant. Wenn du zum Beispiel grade eine langjährige Beziehung hinter dir hast oder beruflich viel reisen musst und selten zu Hause bist - sind die Plattfomen eine gute Wahl.

The Casual Lounge

The Casual Lounge gehört zu einer dieser speziellen Dating Plattformen, auf der man unverbindliche und erotische C-Dates ausmachen kann. Männern werden nur die Frauen in ihren Kontaktvorschlägen angezeigt, mit denen ihre Interessen übereinstimmen. Frauen sehen alle Mitglieder und können außerdem vorab genau festlegen, wer sie kontaktieren kann. Dadurch werden Nutzerinnen weniger mit Nachrichten bombardiert, sind entspannter und zeigen mehr ernsthaftes Interesse an den Männern, mit denen sie sich unterhalten.

Was tun, wenn Gefühle ins Spiel kommen?

Natürlich ist es nicht ausgeschlossen, dass beim Casual Dating Gefühle entstehen können. Vor allem, wenn du dich regelmäßig mit der bzw. dem/der gleichen Sexpartner:in triffst, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass ihr durch die körperliche und sexuelle Nähe eine Bindung zueinander aufbaut. Wie schafft man es, dass am Ende niemand verletzt wird? Sobald du merkst, dass du Gefühle entwickelst und diese von der anderen Person nicht erwidert werden, solltet ihr euch vom Casual Dating trennen. Am Anfang sollte immer ein Gespräch stattfinden. Wie geht ihr damit um, wenn sich einer von euch verliebt? Wenn ihr Fragen wie diese zu Beginn klärt, muss am Ende niemand enttäuscht oder verletzt werden.

Kann aus Casual Dating Liebe werden?

Hat sich bei dir zufällig doch so ein Kribbeln im Bauch eingestellt ? Tja, dann war's das womöglich erstmal mit casual dating. Suche das Gespräch mit deinem Casual Dating buddy und frage ihn/sie ob er/sie grade offen für eine Beziehung ist. Wenn ihr beide einer Beziehung nicht abgeneigt seit, lautet die Antwort auf die Frage: Ja. Aus Casual Dating kann Liebe werden. Wenn dann noch die Gefühle von beiden Seiten erwidert werden, Jackpot.

Das sind die Vor- und Nachteile

Vorteile

+ Deine eigene Unabhängigkeit wird gewahrt. Wie du deine Zeit verplanst und welche Prioritäten du dir setzt, ist ganz dir überlassen.

+ Keine Eifersucht oder klassische Streitigkeiten, die sonst aufkommen sobald man eine engere Beziehung miteinander eingeht.

+ Regelmäßigen und hoffentlich guten Sex mit unterschiedlichen Partner:innen.

Nachteile

- Du bist nicht die einzige. Dir sollte bewusst sein, dass dein:e Partner:in auch noch andere Sexualpartner:innen hat. (Geschlechtskrankheiten alert- bitte aufpassen).

- Ghosting ist bei Casual Dating keine Seltenheit. Unverbindlich daten kann also bedeuten, dass du von der Person plötzlich nichts mehr hörst.