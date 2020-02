Weniger Augenringe durch höhere Eisenzufuhr? Wir haben's getestet

Sie sind lästig, sie lassen uns müde und abgeschlagen aussehen und sie steigern unseren Concealer-Verschleiß ins Unermessliche: Danke, auf Augenringe können wir gerne verzichten. Leider sind die ein oder anderen von uns rein genetisch schon mal damit "gesegnet". Denn ist die Haut unter den Augen dünner, scheint das Blut leichter durch. Vor allem dunkles, sauerstoffarmes Blut schimmert durch. Aber die auch die Tiefe der Augenhöhlen scheinen eine Rolle zu spielen. Ich habe schon gefühlt mein ganzes Leben mit Augenringen zu kämpfen... Gut, eigentlich keine Tragik. Wäre es nicht so, dass Augenringe auf Nährstoffmängel oder Erkrankungen hinweisen können. Und wenn es die Gesundheit betrifft, für mich ein Grund mehr einmal genauer hinzuschauen.

Die möglichen Ursachen von Augenringen sind vielfältig

Die häufigste Ursache für Augenringe ist Schlafmangel

Die Muskulatur rund um die Augen kann auch durch einen harten Arbeitstag am Computer oder durch stundenlanges Fernsehen zu sehr beansprucht werden

Fastfood, Nikotin und Alkohol beeinflussen außerdem die Beschaffenheit der Haut (die Gifte verringern den Sauerstoffgehalt im Blut)

Vitalstoffmangel: Besonders Eisenmangel macht sich bemerkbar

Auch Erkrankungen & Allergien können mögliche Ursachen sein – bei starken Augenringen trotz gesundem Lifestyle solltet ihr einen Arzt oder Ärztin aufsuchen

Übersäurerung kann ebenfalls der Grund für Augenringe sein

Ebenso Erkrankungen der Leber & Niere können die Ursache sein

Auch eine Hyperpigmentierung kann für die Augenschatten verantwortlich sein

Augenringe können auch auf einen Flüssigkeitsmangel hinweisen

Genaueres zu den einzelnen Ursachen erfährst du hier.

Augenringe weg: Ich habe nur diese beiden Sachen geändert

Wie so viele Frauen leide auch ich unter einem Eisenmangel. Bei einer Gesundenuntersuchung wurde dieser Umstand noch einmal bestätigt. Sofort holte ich mir ein gutes Eisenpräparat. Dass sich kurz darauf auch etwas bei meinen Augenringen verändert, hätte ich nicht gedacht. Nachdem alle anderen Ursachen ausgeschlossen werden konnten, fiel mir allerdings noch eine zweite Sache auf: Ich verzichte seit mehreren Monaten auf Milchprodukte, was weniger Übersäuerung des Körpers bedeutet. Es sind also diese zwei Komponenten, die die Haut unter meinen Augen tatsächlich heller erscheinen lassen.

Warum Eisenmangel der Grund für deine Augenringe sein kann

Bei einem Eisenmangel wird das Blut nicht mit ausreichend Sauerstoff versorgt und wirkt dunkler. Eisen ist ein wichtiger Bestandteil des roten Blutfarbstoffs Hämoglobin. Dieser ist der Träger, auf dem der Sauerstoff durch das Blut transportiert wird. Alles, was du über Eisen in der Ernährung wissen solltest, erfährst du hier. Aber auch ein Zinkmangel kann zu Blutarmut und Augenringen führen. Hier haben wir alle Lebensmittel aufgelistet, die Zink enthalten.

