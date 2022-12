Ein Mangel an Fluorid kann sich ebenso fatal auf unsere Gesundheit auswirken wie eine Überdosis. Vor allem der Zahnschmelz und andere knöcherne Strukturen leiden an einem Imbalance im Fluoridhaushalt. In welchen Lebensmitteln das Element vorhanden ist und wie du einen Mengen oder eine Überdosierung erkennst.

Was ist Fluorid?

Fluorid ist ein natürliches Mineral, das ursprünglich sowohl in pflanzlichen als auch in tierischen Produkten vorkommt. Es ist am Aufbau knöcherner Strukturen im menschlichen Körper beteiligt, sorgt für einen gesunden Zahnschmelz und damit auch für gesunde Zähne.

Fluoride gehören zu den Flurwasserstoffsalzen und gehen als Anionen unterschiedliche Verbindungen mit anderen Stoffen ein. Fluorid sollte dabei nicht mit Fluor verwechselt werden. Bei Fluor handelt es sich um ein chemisches Element, ein giftiges, stark riechendes Gas der 7. Hauptgruppe im Periodensystem. Fluorid ist eine Verbindung mit anderen Stoffen und in haushaltsüblichen Mengen nicht giftig.

Da Fluorid in unterschiedlichen Verbindungen vorkommt, weist es je nach Art verschiedene Eigenschaften auf. So ist Calciumfluorit, auch als Flussspat bekannt, beispielsweise nicht wasserlöslich. Natriumfluorid hingegen lässt sich problemlos in Wasser lösen.

Wo kommt Fluorid vor? [Tabelle]

Fluorid kommt in einigen Lebensmitteln natürlich vor, andere hingegen werden mit Fluorid versetzt, um einem Mangel in der Bevölkerung vorzubeugen. Im Folgenden findest du eine Auflistung über tierische und pflanzliche Lebensmittel, die Fluorid enthalten.