Von Kindesbeinen an stehen Hilary und ihre zwei Jahre ältere Schwester Haylie vor der Kamera. Ihre Mutter unterstützt ihre beiden Töchter von Anfang an und sorgt dafür, dass keiner die beiden ausnutzt. Heute ist Hilary selbst Mutter von drei Kindern und teilt das Familienleben mit ihren Followern.

Steckbrief: Name: Hilary Erhard Duff

Geburtstag: 28. September 1987

Sternzeichen: Waage

Geburtsort: Houston, Texas

Wohnort: Los Angeles und Houston

Beruf: Schauspielerin, Sängerin, Autorin und Unternehmerin

Ehepartner: Matthew Koma (seit 2019)

Kinder: Luca Cruz Comrie (*2012), Banks Violet Bair (*2018), Mae James Bair (*2021)

Kindheit im schönen Kalifornien

Hilary Duff ist die Tochter des Geschäftsmannes Robert Erhard Duff und der Talent-Managerin Susan Duff. Sie wuchs mit ihrer Schwester Haylie, die zweieinhalb Jahre älter ist, zunächst in Houston auf. Schon früh interessierten sich die beiden Mädchen für Gesang, Tanz und Schauspiel. Von Anfang an wurden die beiden von ihrer Mutter unterstützt.

Hilary wurde hauptsächlich zu Hause unterrichtet. Von ihrer Mutter ermutigt, schrieben sich die Duff-Schwestern für Schauspiel-, Gesangs- und Ballettkurse ein. Sie übernahmen auch Rollen in lokalen Theaterproduktionen. Ihre Leidenschaft für die darstellenden Künste wurde in den folgenden Jahren nur noch gesteigert, als die Schwestern beschlossen, daraus Karriere zu machen.

1993 zogen sie mit ihrer Mutter nach Kalifornien, um dort ihre Chancen zu steigern. Hilary sagte einmal über ihre Mutter: "Ich liebe meine Mutter so sehr. Ich sehe zu ihr auf und sie hat niemals zugelassen, dass mich jemand ausnutzt. Leute könnten sie als Bühnenmutter bezeichnen."

Der Beginn ihrer Karriere als Schauspielerin

Ihre Karriere begann Hilary im Alter von sechs Jahren beim Cecchetti-Ballet. Zahlreiche Werbespots folgten. In dem berühmten Film "Casper trifft Wendy" ergattert sie ihre erste Hauptrolle. Richtig bekannt wurde Duff mit vierzehn Jahren mit der Disney-Serie "Lizzie McGuire", in der sie die Hauptrolle spielte.

Von da an folgten viele Filmangebote und diverse Hauptrollen wie unter anderem in "Cinderella Story". Seit 2015 spielt sie in der Serie "Younger" wieder eine Hauptrolle, die ihre erste in einer Fernsehserie seit Lizzie McGuire ist.

Hilary Duff: Ihre Karriere als Sängerin

Mit Lizzie McGuire startete sie auch ihre Gesangskarriere. In immer mehr Filmen sang sie selbst einige Lieder und konnte so Studios für sich gewinnen, die ihre Alben veröffentlichten. Dazu zählte zum Beispiel Hollywood Records.

Auch die Auszeichnungen ließen nicht lange auf sich warten. Mit ihrem zweiten Album "Metamorphosis" gewann sie dreimal Platin. Auch ihr drittes Album "Hilary Duff" wurde mit Platin ausgezeichnet. Die meisten ihrer Songs schreibt Duff selbst.

Sie teilt ihr Leben mit der Öffentlichkeit

Hilary lässt ihre über 23 Mio. Follower mit regelmäßigen Posts an ihrem Leben teilhaben. Sie zeigt mit Videos und Momentaufnahmen nicht nur Szenen aus ihrem Berufsalltag, sondern nimmt ihre Fans auch mit ins Familienleben nach Hause.

So teilt sie Schnappschüsse von ihren Kindern und aus ihrem Alltagsleben als Mutter. Zudem diskutiert sie auch mit ihren Followern über Erziehung und gibt selbst Tipps. Ein Höhepunkt für Fans war sicherlich, als Hilary Duff die Hausgeburt ihrer Tochter Banks 2019 teilte. Seitdem teilt sie regelmäßig Schnappschüsse ihrer Kinder.

Hilary Duff: Ein Multitalent entdeckt weitere kreative Wege für sich

Nicht nur Gesang und Schauspielerei sind Hilary Duff anscheinend in die Wiege gelegt worden. 2004 entschied sich Hilary, eine eigene Kollektion zu entwerfen und brachte ihre erste Linie "Stuff bei Hilary Duff" auf den Markt. Ihrem verstorbenen Hund Reminton widmete sie die Kollektion LDD – Lil'Dog Duff.

Mit dem Parfum "With Love... Hilary Duff" erfüllte sie sich den Traum eines eigenen Parfums. Als dieser in die Kaufhäuser kam, zählte er zu den TOP 3 der meistverkauften Düfte. Aber die Powerfrau wollte noch mehr. In Zusammenarbeit mit Elise Allen entwickelte sie den Bestseller "Elixir" der New York Times.

Der Erfolg ihres Debüt-Werbeabenteuers veranlasste sie, im Oktober 2011 die Fortsetzung "Devoted" und "True" zu schreiben. 2006 brachte Mattel eine Barbie von Hilary heraus, da sie Kleidung für Barbie entworfen hatte. Für das PC-Spiel "Die Sims 2 - Haustiere" bekamen sie und ihr Hund "Lola" ihre eigene Figur.

Was wir von Hilary Duff lernen können

In einem Interview sagte Hilary Duff einmal: "Ich glaube nicht, dass man einen Partner fürs ganze Leben hat, aber ich hoffe, dass ich heiraten werde. Ich möchte einen Ehemann und zwei Kinder und ein schönes kleines Leben, in dem ich Kuchen backe. Ich bin ziemlich romantisch. Es ist definitiv wichtig, jemanden zu haben, der Dich dazu bringt, dass Du Dich besonders fühlst."

Und das hat sie geschafft. Mit ihrem Mann und ihren drei Kindern führt sie ein sehr normales Leben, das sie liebt. Und das lässt sich ihre Follower immer wieder sehen. Hilary ist bodenständig und ihren Fans sehr nah, trotz ihres Erfolges. Nichtsdestotrotz tut sie, was sie liebt. Egal, was es ist. Sie probiert sich immer wieder aus und erprobt auch neue Dinge.

Dies zeigen ihre Romane, ihre Parfums, aber auch ihre Alben und Filme und ihre Modelinien. Hilary arbeitet hart für ihren Erfolg. Auch das sehen die Fans auf ihrem Instagram-Account. Wir sollten auch das tun, was wir lieben. Hilary zeigt uns, dass wir Erfolg haben, wenn wir an uns glauben und hart arbeiten.