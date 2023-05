Bei Lindsay Lohan ist die erste Assoziation vermutlich mit Disney, Drama und Drogen. Der ehemalige Kinderstar hat bereits einige Höhen und Tiefen hinter sich - das lässt sich mit Sicherheit sagen. Seit wenigen Jahren macht Lindsay Lohan allerdings endlich wieder das, wofür sie Ende der 90er-Jahre bekannt geworden ist: Schauspiel.

Steckbrief: Lindsay Lohan Name: Lindsay Dee Lohan

Vor ihrer Schauspielkarriere versuchte sich Lindsay Lohan als Kindermodel

Lindsay Lohan – geboren in New York City und aufgewachsen in Long Island – wurde bei der renommierten Agentur "Ford Models" unter Vertrag genommen, als sie gerade einmal drei Jahre alt war. Sie modelte für die Kinderkollektionen bekannter Brands wie Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Donna Karan, Abercrombie & Fitch und viele weitere. Außerdem spielte sie in zahlreichen TV-Werbungen mit.

Im Alter von zehn Jahren spielte sie in ihrer ersten Fernsehserie mit, bis ihr zwei Jahre später mit der von Disney produzierten Komödie "Ein Zwilling kommt selten allein" ("The Parent Trap") der Durchbruch gelang. Lindsay Lohan spielte die beiden Hauptfiguren Hallie Parker und Annie James und bewies damit enormes schauspielerisches Talent.

Übrigens: Der Film basiert auf dem Roman "Das doppelte Lottchen" von Erich Kästner und ist heute ein absoluter Klassiker. Es folgen weitere große Disney-Produktionen wie "Freaky Friday" (2003) und "Bekenntnisse einer Highschool-Diva" (2004).

Für "Freaky Friday" lernte Lindsay das Gitarre spielen und singen – ein Song, den sie im Zuge der Dreharbeiten aufnahm, kam außerdem in die Radio Disney Charts. 2004 brachte sie ihr Debütalbum "Speak" heraus. Im Vergleich zu ihrer Schauspielkarriere erzielte sie mit ihrer Gesangskarriere zwar nur mittelmäßige Erfolge, trotzdem befand sich das Album in mehreren Ländern in den Charts.

In den 2000ern ermöglichte "Mean Girls" der Schauspielerin ihren finalen Durchbruch

Wir befinden uns im Jahr 2004 und Lindsay Lohan ist mit ihren Filmen schon jetzt eine der meist gefeierten Jungschauspielerinnen. Dann erscheint "Mean Girls" - die Highschool-Komödie, in der sie unter anderem mit Rachel McAdams und Amanda Seyfried zu sehen ist und welche später zum absoluten Kultfilm avancieren sollte. Mit "Mean Girls" wird Lohan zum absoluten Mega-Star und Teenage-Idol. Im selben Jahr moderierte sie die MTV Music Awards, was ein weiterer großer Meilenstein für die damals 17-Jährige war.

Sie wird zunehmend von Paparazzi verfolgt - die Bilder von wilden Partynächten mit Britney Spears und Paris Hilton ziehen sich durch die Klatschspalten von Zeitungen auf der ganzen Welt. Sie werden als "The Holy Trinity" bezeichnet - zu dieser Zeit die am meisten fotografierten Frauen der Welt. Im Jahr 2006 entstand das ikonische Foto der drei im Auto - Paris Hilton postete im November 2022 dazu sogar ein Throwback.

Lohan arbeitet allgemein viel: Sie spielt Filme an der Seite von Felicity Huffman, Jane Fonda und Meryl Streep. Von Kritiker:innen sowie Kolleg:innen wird sie für ihre schauspielerischen Leistungen gelobt. Meryl Streep bezeichnete sie einmal als "eine herausragende Schauspielerin, welche ihre Kunstform beherrscht" - was für ein Kompliment!

Lindsay Lohan und Drogen, Skandale sowie Karriererückschläge

Ende 2006 wurden Lindsay Lohans massive Alkohol- und Drogenprobleme öffentlich. Bei ihrem hohen Workload, dem damit einhergehenden Stress und dem extremen Ruhm scheint das kaum überraschend. Alleine 2006 drehte sie fünf Filme. Während eines Drehs musste Lohan ins Krankenhaus - es hieß, sie sei dehydriert und überhitzt.

Kurze Zeit später wurde ein Brief öffentlich, in dem sie von einem Mitglied der Produktionsfirma als "unprofessionell" und "unverantwortlich" bezeichnet wird. Außerdem werden häufiges Zuspätkommen bzw. Fernbleiben vom Set erwähnt. "Wir sind uns sehr wohl bewusst, dass dein andauerndes, nächtelanges Feiern der wahre Grund für deine sogenannte 'Erschöpfung' sind", heißt es in dem Brief.

In den darauffolgenden Jahren verursachte sie im Zusammenhang mit exzessivem Alkohol- und Drogenkonsum immer wieder Konflikte mit dem Gesetz. Sie wurde des Öfteren wegen Trunkenheit am Steuer oder Drogenbesitz festgenommen. 2007 wurde sie sogar zu einer Haftstrafe von einem Tag verurteilt. Lohan wurde jedoch - offiziell wegen Überbelegung des Gefängnisses - nach etwa eineinhalb Stunden wieder entlassen.

Sie befand sich eine Zeit lang in Reha und sagte vermehrt Filme ab, um sich auf ihre Gesundheit zu fokussieren. Wenn sie Filme drehte, wurde sie oftmals für ihre schlechten Leistungen kritisiert. Die Nominierungen für die Goldene Himbeere als "schlechteste Schauspielerin" häuften sich. Klatsch und negative Schlagzeilen ebenfalls.

Sie versäumte regelmäßig Gerichtstermine und verstieß gegen ihre Bewerbungsauflagen. 2010 wurde sie dazu verpflichtet, an einem Programm gegen Alkohol- und Drogenmissbrauch teilzunehmen. Im selben Jahr erschien sie auf dem Cover der Vanity Fair und sagte im Interview:

» Ich will meine Karriere zurück. Ich weiß, dass ich eine verdammt gute Schauspielerin bin. «

Im Februar 2012 erschien sie auf dem Cover des "Playboy" - ein Shooting inspiriert von Marilyn Monroe, natürlich nackt. Die Ausgabe brach sämtliche Verkaufsrekorde, sagte Hugh Hefner, der inzwischen verstorbene Playboy-Gründer und Chefredakteur. Lindsay Lohan wohnte für einige Zeit im berühmt-berüchtigten Hotel Chateau Marmont in Los Angeles - und bekam 2012 Hausverbot, als sie ihre Rechnungen von über 46.000 US-Dollar nicht bezahlte.

Umzug nach London: Wie Lindsay Lohan ihre Selbstfindungsphase gestaltete

In ihrem legendären Interview mit Talkmasterin Oprah Winfrey sagte Lindsay Lohan 2013, dass ihre Probleme bereits begannen, als sie im Alter von 15 Jahren für die Schauspielerei alleine nach Los Angeles zog. Zur Erinnerung: Selbst in so jungen Jahren war sie bereits ein Star und das Showbusiness für sie absolut nichts Neues mehr.

Sie hatte alles Geld der Welt und konnte tun, was sie wollte. Sie spricht davon, dass selbst rechtliche Konsequenzen sie unbeeindruckt ließen, da sie so tief in ihrer Alkohol- und Drogensucht drinsteckte. Oprah fragte sie offen, wie es für sie sei, das Paradebeispiel für schlechtes Benehmen und einen Kinderstar außer Rand und Band zu sein. Ihr Leben sei einfach außer Kontrolle geraten, antwortete Lohan.

» Ich musste erwachsen werden. Es hat lange gedauert, bis ich mir eingestehen konnte, dass ich ein Problem habe. «

Kurze Zeit später, Anfang 2014, zog die Schauspielerin für eine Zeit lang nach London. Mit dem Guardian sprach sie darüber, wie befreiend dieser Umzug für sie war: "Hier kann ich alleine laufen gehen", sagt sie. "Das mache ich jeden Morgen und ich denke, wie meine Freunde in New York um diese Zeit noch feiern würden. Ich musste erwachsen werden und London ist dafür ein besserer Ort als anderswo."

Im Sommer machte sie Urlaub in Griechenland. "Es war das erste Mal überhaupt, dass ich alleine im Urlaub war", erzählte sie begeistert. "Ich bin einfach alleine herumgewandert. Ich habe mein Handy ausgeschaltet. Es war so außerordentlich befreiend für mich. Wie ein anderes Leben." Dieser Umzug nach London - weit weg von ihrer Hollywood-Blase - half Lohan, wieder zu sich selbst zu finden.

Mit der Netflix-Produktion "Falling for Christmas" feiert Lindsay Lohan ihre Rückkehr

Später pendelte sie zwischen den USA und Dubai. Den Corona-Lockdown verbrachte sie in den Arabischen Emiraten. Hier geht es ihr ähnlich wie in London: "Keine Paparazzi, keine Kameras."

Seit 2021 reist Lindsay Lohan vermehrt in die USA. Der Grund: Sie schauspielert endlich wieder. Die romantische Komödie "Falling for Christmas" ist seit 2022 auf Netflix zu sehen. Weitere Produktionen sind in Planung.

2022 folgte die Hochzeit mit Bader Shammas, 2023 das erste gemeinsame Kind

Was ihr Liebesleben angeht, hatte Lindsay Lohan in der Vergangenheit immer wieder kürzere Beziehungen - etwa mit Hard-Rock-Café-Erben Harry Morton oder DJ Samantha Ronson. Mit Unternehmer Egor Tarabasov war sie sogar verlobt.

2018 begann sie schließlich eine Beziehung mit Bänker Bader Shammas. 2022 gratulierte sie ihm in einem Instagram-Post zum Geburtstag - und bezeichnete ihn als ihren Ehemann, was darauf schließen lässt, dass das Paar im privaten Kreis geheiratet hat. Im März 2023 verkündete Lindsay Lohan außerdem via Instagram, dass sie schwanger ist.

Filme und Serien mit Lindsay Lohan

Filme

Ein Zwilling kommt selten allein (1998)

Zum Leben erweckt (2000)

Lass dir was einfallen! (2022)

Freaky Friday - Ein voll verrückter Tag (2003)

Bekenntnisse einer Highschool-Diva (2004)

Girls Club - Vorsicht bissig! (2004)

Herbie: Fully Loaded - Ein toller Käfer startet durch (2005)

Liebe braucht keine Ferien (2006)

Zum Glück geküsst (2006)

Friendly Fire (2006)

Robert Altman's Last Radio Show (2006)

Bobby (2006)

Chapter 27 - Die Ermordung des John Lennon (2007)

Georgias Gesetz (2007)

Ich weiß, wer mich getötet hat (2007)

(K)ein bisschen schwanger (2009)

Machete (2010)

Liz & Dick (2012)

Scary Movie 5 (2013)

InAPPropriate Comedy (2013)

The Canyons (2013)

Speed the Plow (2014)

Till Human Voices Wake Us (2015)

Among the Shadows (2019)

Falling for Christmas (2022)

Serien