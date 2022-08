Damit die Hochzeitsfotografie und die Erinnerungen an deine Hochzeit am Ende auch perfekt wird, sollte vorab alles gut durchdacht werden. Das betrifft vor allem Schooting und Location sowie den Stil des/ der Hochzeitsfotograf:in.

Eine Mischung aus unterschiedlichen Stimmungslagen von lustig bis romantisch ergibt ein schönes Album. Viele Hochzeits-Locations bieten tolle romantische Hintergründe. Aber auch vor dem Kircheneingang lassen sich gute Fotos machen. Instagram und Co liefern meist tolle Ideen für die verschiedensten Posen.

Die richtige Planung für die Hochzeitsfotografie machst du am besten zusammen mit deinem/ deiner Fotograf:in!

➠ Hier erfährst du mehr zum Thema Hochzeit planen!

Mit originellen Requisiten, die perfekt zum Thema Hochzeit passen, lassen sich Fotos kreativer gestalten. Toll machen sich Girlanden mit Sprüchen, Konfetti, Seifenblasen sowie Luftballons. Diese können gerne in das Farbschema der Hochzeit passen, falls du eines gewählt hast.

Mit der perfekten Schminke und Frisur zum Hochzeitskleid wird frau ins rechte Licht gerückt. Kurz vor dem eigentlichen Shooting sollte das Make-up dann noch einmal überprüft werden. Schließlich möchtest du auf dem Foto an den richtigen Stellen glänzen.

Frisur und das Braut-Make-up nicht erst am großen Tag anfertigen lassen, sondern schon vorab einmal zur Probe. So gibt es dann keine unguten Überraschungen, die dir dein Lächeln rauben.

Informiere dich in deinem Freundeskreis nach Empfehlungen und schau dir verschiedene Hochzeitsfotografien an, um herauszufinden was dir gefällt. Jede/r Hochzeitsfotograf:in hat ein eigenen Stil.

Website, Blog oder Social Media verraten oft mehr über den Stil. Am besten lässt du dir vorab ein Album zeigen und entscheidest dann erst ob die Art der Hochzeitsfotos deinen Geschmack trifft.

Tipps: Früh genug mit der Suche anfangen, gute Fotograf:innen sind auch immer gut gebucht.

Plant nicht zu wenig Budget für die Hochzeitsfotografie ein!

Der/ die Fotograf:in sollte dir auf jeden Fall sympathisch sein.

Achtet auch auf die Bildbearbeitung (natürlich oder starke Filter)

Profi-Tipps & Tricks für Hochzeitsfotografie

Astrid Neumann von Hals über Kopf hat folgende Tipps und Tricks für perfekte Hochzeitsfotos mit uns geteilt!

© Astrid Neumann / Hals über Kopf

Deine Chaosecke

Das Geheimnis hinter zeitlos schönen Hochzeitsfotos ist manchmal ganz einfach: sie konzentrieren sich auf das Wesentliche. Ganz ohne Ablenkung. Gerade beim Getting Ready, also der Zeit vor deiner Trauung, ist das oft gar nicht so einfach. Da liegen oft mal knall – gelbe Jacken, bunte Sporttaschen oder zerknüllte Supermarktsackerl herum. Doch selbst die Hochzeitsfotos von Jennifer Lopez‘ hätten mit diesem Hintergrund ihren Glanz verloren. Also weg damit!

Damit du aber nicht ständig aufräumen musst, packe all die Dinge, die sich ansammeln in eine dunkle Nische - weg vom Fenster. Das ist deine Chaosecke. Hier darf das Chaos regieren - ganz ohne deine Fotos zu stören.

Dein Getting Ready Outfit

Du hast dir bestimmt viele Gedanken zu deinem Hochzeitskleid gemacht. Damit du auf deiner Hochzeit und deinen Hochzeitsfotos dein schönstes Ich bist.

Dabei solltest du aber nicht auf dein Outfit beim Getting Ready vergessen! Denn die rote Sweatjacke, die du schnell mal nach dem Styling ausziehen kannst und deshalb so praktisch ist, gehört auf die Couch und nicht auf deine Hochzeitsfotos. Mit einem einfärbigen, hellen Morgenmantel werden deine Fotos so viel eleganter aussehen. Und als kleinen Bonus kannst du auch deine Mädls mit gleichfarbigen Outfits verwöhnen. Ihr werdet nicht nur festlich aussehen, sondern euch genauso fühlen.

Der falsche Zeitplan

Vor einigen Jahrzehnten war es noch üblich direkt nach der Trauung zu einem Fotografen zu fahren um Paar-Fotos zu machen. Seitdem hält sich das Gerücht hartnäckig, dass das auch die beste Zeit dafür wäre. Ist es aber nicht. Denn mittlerweile fährt niemand mehr in ein Fotostudio am Hochzeitstag und die Sonne am Nachmittag kann unerbittlich sein. Sie lässt jede Falte, jeden Tränensack einfach noch größer wirken.

In Wahrheit ist deshalb der ideale Zeitpunkt für besonders schmeichelnde Fotos rund 1,5 Stunden vor Sonnenuntergang. Das kann - je nachdem in welcher Jahreszeit zu heiratest – sehr unterschiedlich sein.

Bespreche deinen Zeitplan am Besten mit deinem/ deiner Hochzeitsfotograf:in. Denn in den Bergen verschwindet die Sonne früher vom Himmel als am Neusiedlersee.

Wenn du Bedenken hast, dass du spät Abends nicht mehr frisch genug für Fotos bist, kannst du die Paarfotos auch etwas vorziehen und dann für das perfekte Licht noch einmal für einige Minuten nach draußen gehen. Nur ein paar Minuten? Ja! Warum das so ist, liest du im nächsten Tipp!

Fotoshooting oder Hochzeit?

Warst du schon einmal auf einer Hochzeit zu Gast, bei der das Brautpaar über Stunden weg war? Möchtest du das auf deiner Hochzeit nicht machen? Das musst du auch nicht und ist auch gar nicht sinnvoll. Denn eine professionelle Hochzeitsfotografin weiß, wie sie in 20-30 Minuten authentische Hochzeitsfotos von euch macht, auf denen ihr umwerfend ausseht und euch auch so fühlt.

Verpasse nicht den ganzen Spaß auf deiner Hochzeit. Weniger ist mehr! "Sag mal cheeeese!" Gruppenfotos sind ein Fixpunkt auf vielen Hochzeiten. Allzu schnell artet das aber aus und 100 Gäste werden in jeder erdenklichen Konstellation miteinander fotografiert. Nebeneinander stehend und in die Kamera lächelnd. Das kann ein wahrer Stimmungskiller sein für euch und eure Gäste.

Beschränke dich stattdessen auf eine sehr kleine Liste für die Gruppenfotos (zB: Trauzeugen, Eltern, Geschwister) und genieße die restliche Zeit mit deinen Gästen. Die natürlichen Fotos, die entstehen während die Tante die Braut herzt oder der Freund, der in einem ruhigen Moment die den Bräutigam umarmt, wirst du so viel mehr lieben als jedes gestellte Lächeln in die Kamera.

Hochzeitsfotos – Killer: Stress

Du bist am schönsten wenn du entspannt und glücklich bist. Und genau das sieht man auch auf den Hochzeitsfotos. Ein paar Dinge, die dich am Hochzeitstag stressen und die du leicht ändern kannst:

Lange To Do Listen vor der Trauung.

Engagiere Dienstleister oder lass deine Freunde helfen.

Weite Fahrzeiten vor oder nach der Trauung.

Angst vor der Kamera

Das erste Mal vor der Kamera zu stehen kann ganz schön ungewohnt sein. Auch wenn es eine professionelle Hochzeitsfotografin versteht, wie du dich schnell wohl fühlst, kann es angenehm sein vor der Hochzeit zu "üben". Ein Verlobungsshooting hilft dir, mit der Fotografin und der Kamera warm zu werden. Und ganz nebenbei bekommst du wunderschöne Erinnerungen, die du auch für deine Hochzeitseinladungen verwenden kannst.

Regen am Hochzeitstag - Was tun bei Schlechtwetter?

Nun ja – das kannst du nicht so einfach beeinflussen. Aber du kannst zwei Dinge tun, die dir die Sorge darüber nehmen. Entweder du zelebrierst den Regen oder du vereinbarst mit deinem/ deiner Hochzeitsfotograf:in ein "After Wedding Shooting". Dabei schlüpft ihr nochmal in euer Hochzeitsoutfit und macht eure Paarfotos in aller Ruhe – und dem Wetter, das ihr euch aussucht.

Kosten für die Hochzeitsfotografie

Schöne Hochzeitsfotos können ganz schön teuer werden. Laut Astrid musst du mit einem Hochzeitsfotografie Preis von 2500 Euro aufwärts rechnen für eine 8 Stunden Begleitung eines/r professionellen Fotograf:in. Dafür bekommst du dann aber auch perfekte schöne Hochzeitsbilder.

Hochzeiten sind generell teuer und es lohnt sich im Nachhinein meist nicht, wenn an der falschen Stelle gespart wurde. Tolle Fotos bleiben immer eine schöne Erinnerung und machen auch im Nachhinein noch lange Freude!

Preise können je nach Angebot und Paket variieren. Oft sind Abzüge oder Fotoalben dabei schon inkludiert.

Lustige Hochzeitsfotografie-Ideen für deine Hochzeit

Profis sorgen auf jeden Fall dafür, dass deine Bilder perfekt werden und nicht verwackelt aussehen. Viele Paare lassen auch gerne zusätzlich die Hochzeitsgäste Fotos machen. Die typischen Einwegkameras auf den Tischen gibt es immer noch. Da aber fast jeder Gast über ein Smartphone verfügt, können Fotos beispielsweise mit der Greetix App geteilt oder live als Slideshow auf deiner Hochzeit gezeigt werden.

Oder wie wäre es zum Beispiel mit einer lustigen Fotobox, bei der die Gäste die Fotos gleich mit nach Hause nehmen können? Für Unterhaltung und Spaß sorgt eine Photobooth auf jeden Fall!