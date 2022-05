15 irische Namen, die wir sofort für unser Baby wollen

"Das Glück der Iren" ist eine bekannte Phrase. Und bedeutet in etwa, dass die Iren mit sich selbst zufrieden sind – und sich nach jeder Niederlage selbst wieder aufrichten. Hübsch, nicht wahr?

Wäre das "Glück der Iren" nicht auch etwas, was wir unserem Baby wünschen würden? Wir haben uns von den schönsten irischen Namen von der Insel voller Leprechaun, Fairies, Elfen und Naturgeister inspirieren lassen. Babynamen, die der Träger zwar teilweise sein Leben lang buchstabieren muss – die aber auf jeden Fall außergewöhnlich und besonders sind.

Schöne irische Namen

AOIFE (für Mädchen): Ausgesprochen wird der Name "Iva" und wird deshalb oft fälsch als irische Übersetzung von "Eva" bezeichnet. In den irischen Legenden ist Aoife jedoch eine Krieger-Prinzessin.

TEAGAN (für Mädchen): Bedeutet "Die Helle, die Blonde" – wird aber auch mit "Die Wunderschöne" gleichgesetzt.

Die beliebtesten irischen Namen

Wir haben uns auch die populärsten Namen in den irischen Statistiken von 2021 angeschaut. Da sind einige sehr schöne Babynamen dabei! Übrigens ist der Name Noah ebenfalls sehr beliebt in Irland.

Mädchennamen

Fiadh Anmut Emily Sophia Éabha Lucy Mia Ava Lilie Ella

Jungennamen