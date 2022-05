Babynamen 2022: Diese Vornamen sind im Kommen

Welche sind aktuell die beliebtesten Babynamen? Und welche Vornamen sind 2022 im Trend? Auf der suche nach einem außergewöhnlichen Namen? Dann bist du hier richtig, denn unsere Redaktion hat die aktuellsten Babynamen-Trends unter die Lupe genommen!

Bei unseren Nachbarn in Deutschland werden laut den Prognosen des Namensforscher Knud Bielefeld die folgenden Vornamen im Jahr 2022 sehr beliebt werden:

Mädchennamen 2022: Babynamen für Mädchen

1: Emilia

Bedeutung: Der Name stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „die Eifrige“ oder „die Fleißige“.

Berühmte Trägerinnen des Namens sind die aus Game of Thrones bekannte Schauspielerin Emilia Clarke und die Designerin Emilia Wickstead.

2: Mia

Bedeutung: Aus dem Hebräischen übersetzt heißt der Name „Geschenk Gottes“.

3: Hannah

Bedeutung: Dieser beliebte Name lässt sich mit „die Gnädige“ oder „die Anmutige“ übersetzen.

4: Sophia

Bedeutung: „Die Weise“ oder "Wissende“.

5: Emma

Bedeutung: „Die Große“ und „Allumfassende“.

6: Ella

Bedeutung: Ella ist die abgeleitet Kurzform von der „schönen“ und „strahlenden“ griechischen Helena.

7: Clara

Bedeutung: Der Name bedeutet „die Leuchtende“, „die Schöne“ oder „die Strahlende“.

8: Lina

Bedeutung: Aus dem Irischem übersetzt bedeutet der Name „das Licht“ oder die „Strahlende“.

9: Ida

Bedeutung: Der Name Ida („weise Frau, Seherin“ oder „Göttliche“) stammt aus dem Althochdeutschen und erfreut sich steigender Beliebtheit in Deutschland und Skandinavien.

10: Lea

Bedeutung: Lea ist ein Name hebräischer Herkunft und bedeutet soviel wie „die Herrscherin“ oder „die Löwenstarke“.

Burschen-Namen 2022: Babynamen für Jungs

1: Matteo

Bedeutung: Dieser Name ist italienisch für Matthias und auch sehr beliebt bei unseren Nachbarn aus der Schweiz. Er bedeutet "Geschenk".

2: Noah

Bedeutung: Der Name Noah kommt aus dem Hebräischen - „der Tröstende“ oder „der Beruhigende“.

3: Finn

Bedeutung: Dieser Vorname kommt aus dem Skandinavischen und lässt sich als „der Blonde“ oder „der Finne“ übersetzen.

4: Elias

Bedeutung: Elias bedeutet aus dem Hebräischen übersetzt „mein Gott ist Jahwe“.

5: Emil

Bedeutung: Aus dem Lateinischen lässt sich Emil mit „der Fleißige“ und „der Eifrige“ übersetzen.

6: Leon

Bedeutung: Altgriechisch für „der Löwe“.

7: Henry

Bedeutung: Henry ist englisch für Heinrich und bedeutet soviel wie „der Herrscher des Heims“.

Berühmte Träger des Namens: Prinz Harry trägt eigentlich den Namen Henry Charles Albert David.

8: Theo

Bedeutung: Theo ist kurz für Theodor ("das Geschenk Gottes").

9: Luca

Bedeutung: Der Name Luca hat seinen Ursprung im Altgriechischen und bedeutet „der Leuchtende“.

10: Luis

Bedeutung: Luis ist spanisch für Ludwig und bedeutet „der berühmte Kämpfer“ oder „der berühmte Krieger“.

(c) pexels

Geschlechtsneutrale Babynamen

Unisex-Namen, die sich sowohl für Mädchen als auch für Jungen eignen, erfreuen sich steigender Beliebtheit auf der ganzen Welt, insbesondere in den USA. Geschlechtsneutrale Babynamen können etablierte Vornamen sein, die traditionell für beide Geschlechter verwendet werden. Oft werden aber auch die Namen von Orten, Flüssen, Nachnamen oder Ähnlichem abgeleitet. Beliebte Beispiele im englischsprachigem Raum sind die Namen wie Bowie, River, Sunny, Dakota oder Jupiter. Weitere beliebte Varianten sind Kim, Robin, Dylan, Michele, Andrea, Luca, Sascha, Jona und Mika.

Netflix-inspirierte Namen für Babys

Laut nameberry wird die Netflix-Serie Bridgerton einen großen Einfluss auf die Namensgebung im nächsten Jahr haben. Der von Bridgerton inspirierte Babynamen-Trend bringt klassische Namen, wie Phoebe, Regé und Rupert wieder in Mode.

Die beliebtesten Babynamen in Wien 2021

Emilia und Leon waren 2021 laut den vorläufigen Statistiken der Stadt Wien besonders beliebt bei den Eltern vieler Neugeborenen. Die endgültigen Ergebnisse der Statistik Austria werden voraussichtlich im Juni 2022 erscheinen.

Das waren die beliebtesten Babynamen für Mädchen 2021 in Wien

Das waren die beliebtesten Babynamen für Jungs 2021 in Wien

Die beliebtesten Vornamen in Österreich 2020

Marie und Jakob waren laut der Statistik Austria die beliebtesten Vornamen in Österreich für 2020. Der Name Marie rückte gleich drei Plätze gegenüber dem Vorjahr nach oben und ist somit die Top-Aufsteigerin des Jahres 2020. Mit Jakob ist erstmals ein ganz neuer Name vorne mit dabei. Er zählt neben David und Leon zu den drei Top-Aufsteigern. Aber auch traditionelle Namen wie Maximilian und Johanna werden, wie man in der Liste sieht, immer wieder gerne vergeben.

Das waren die beliebtesten Babynamen für Mädchen 2020 in Österreich

Marie Anna Emilia Emma Mia Lena Lea Johanna Sophia Laura

Das waren die beliebtesten Babynamen für Jungs 2020 in Österreich

Jakob David Maximilian Felix Paul Elias Jonas Leon Lukas Tobias

(c) iStock/ ollirg

Die beliebtesten Vornamen in Deutschland 2021

Zu den angesagtesten Namen in Deutschland gehören laut den Statistiken der Gesellschaft für deutsche Sprache (gfds) Emilia und Noah. Der Babyname Matheo ist in seiner Beliebtheit gestiegen. Mit Emil gab es einen neuen Vornamen in den Top Ten der Jungennamen.

TOP TEN BABYNAMEN DEUTSCHLAND Mädchen Jungen 1. Emilia 1. Noah 2. Hanna 2. Matheo 3. Sophia 3. Leon 4. Emma 4. Finn 5. Mia 5. Paul 6. Mila 6. Luca 7. Lina 7. Elias 8. Ella 8. Emil 9. Klara 9. Felix 10. Lea 10. Louis/Luis

Wie findest du den richtigen Babynamen?

Lege deine Grundtendenz fest!

Überlege dir zuerst, welche Namen dir gefallen und lege deine Richtung fest. Soll es ein langer oder ein kurzer Babyname werden? Bevorzugst du traditionelle oder lieber außergewöhnliche Namen? Gefallen dir skandinavische, französische oder englische Namen? Vielleicht hast du einen Lieblingsmusiker oder eine Lieblingsmusikerin, deren Namen sich als Inspiration eignen. Und überlege dir eventuell auch, welche Namen in deinem Umfeld gut ausgesprochen werden können. Als Inspiration für die Namensgebung kann eine Babynamen-App, die nach dem Tinder-Wisch-Prinzip funktioniert, ebenfalls sehr hilfreich sein.

Erstelle eine Liste

Am besten erstellst du dir eine Liste mit deinen Lieblingsnamen. Solche Listen kannst du sehr gut nach Alphabet, Beliebtheit und Häufigkeit sortieren. Du kannst dir aber auch einfach deine Top-Ten Namen aufschreiben. Deine Aufstellung wird ständig wachsen. Namen, die du ausschließt, am besten gleich streichen. So behältst du easy den Überblick!

Passen Vorname und Nachnahme zusammen?

Vorname und Familienname sollten gut miteinander harmonieren. Achte zusätzlich zum Klang auch auf die Schreibweise. Verzichte auf "lustige" Reime. Dadurch können spätere peinliche Situationen für das Kind vermieden werden. Ob der Name zu den Geschwistern passt, könnte man ebenfalls in Betracht ziehen. Überlege dir auch welche Spitznamen in der Zukunft entstehen könnten.

Das Bauchgefühl!

Zu guter Letzt: Die letzte Entscheidung liegt bei euch - den Eltern! Entscheidungen brauchen Zeit. Nehmt sie euch und berücksichtigt euer Bauchgefühl!