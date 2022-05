Egal, ob du Freundinnen und Freunden bei der Namens-Auswahl hilfst, einen Namen für dein eigenes Baby suchst oder gerade schon ein Mädchen oder einen Bub erwartest - es kann eine ziemliche Herausforderung sein, den passenden Babynamen zu finden. Manchmal kann es deswegen helfen, von Anfangsbuchstabe zu Anfangsbuchstabe zu hopsen und nach dem richtigen Namen zu suchen.

In diesem Fall Namen mit J.

Wir haben eine Liste einzigartiger Babynamen zusammengestellt und alles, was du über den jeweiligen Namen wissen musst - mit beliebten Namen wie Julia, Jonas, Jonte und mehr. Diese kommen aus allen Teilen der Welt und haben ganz unterschiedliche Bedeutungen.

Nachfolgend findest du einige unserer Favoriten, damit du dann den passenden Namen auswählen kannst, unabhängig davon, ob derjenige eine tiefe Bedeutung für dich hat, oder nicht.

Babynamen: Die 12 schönsten Namen mit J

Julia

Herkunft: Lateinisch

Bedeutung: Julia geht auf das lateinische Wort "iovilius" zurück, welches übersetzt "dem Jupiter geweiht" bedeutet.

Jonas

Herkunft: Deutsch

Bedeutung: Jonas ist die griechische Form des biblischen Namens Jona. Bekannt wurde der Name durch die biblische Erzählung vom Propheten Jonas und dem Wal.

Jonte

Herkunft: Friesisch, Skandinavisch

Bedeutung: Nordischer/friesischer Vorname; schwedische Form von Johann/Johannes; Name des Apostels und Evangelisten Johannes; auch bekannt durch Johannes den Täufer. Der Name kann auch an Mädchen vergeben werden. Hier geht es zu noch mehr schwedischen Namen!

Jan

Herkunft: Deutsch, Niederdeutsch, Niederländisch, Polnisch, Tschechisch, Schwedisch

Bedeutung: Niederdeutsche, niederländische, polnische, tschechische und skandinavische Kurzform von Johannes

Juna

Herkunft: Keltisch, Skandinavisch, Bretonisch, Lateinisch

Bedeutung: Moderne Nebenform von Juno (=römische Göttin der Ehe und Geburt); auch in den Schreibweisen Juna, Iuna, Iouna möglich; auch als Name für Jungen zugelassen

Jasmin

Herkunft: Englisch, Spanisch, Persisch

Bedeutung: Verwendung des Namens der Pflanze Jasmin als Vorname. Der Name der Pflanze ist persischen Ursprungs. Erst seit Ende des 19. Jahrhunderts als Vorname gebräuchlich. Jasmin ist auch ein bekannter Disney Namen aus dem Film "Aladdin".

Johanna

Herkunft: Deutsch, Skandinavisch

Bedeutung: Weibliche Form von Johannes; Name des Apostels und Evangelisten Johannes, auch bekannt durch Johannes den Täufer

Joris

Herkunft: Niederländisch

Bedeutung: Der Name Joris ist eine niederländische Abwandlung der Namen Gregor und Georg. Er kommt aus dem Altgriechischen und lässt sich auf das Wort "georgos", was übersetzt "der Landarbeiter" und "der Bauer" bedeutet, zurückführen. Ein weiterer Bezug besteht zu dem Wort "gregoros", was übersetzt "wachsam" bedeutet.

Jachym

Herkunft: Tschechisch

Bedeutung: In apokryphen Schriften ist Joachim der Mann der hl. Anna, der Mutter Marias

Jaeger

Herkunft: Englisch

Bedeutung: Offenbar Gebrauch des deutschen Wortes 'Jäger' als Vorname im Englischen

Jendayi

Herkunft: südafrikanischer unisex-Vorname, gebräuchlich vor allem in Simbabwe

Bedeutung: Dankbarkeit

Janne

Herkunft: Deutsch

Bedeutung: der Herr ist gütig – unisex verwendbar

Namen mit J - Mädchennamen

Johanna

Herkunft: Hebräisch

Bedeutung: "Die Begnadete"

Josephine

Herkunft: Hebräisch, weibliche Form von Josef

Bedeutung: "Gott fügt hinzu"

Jennifer

Herkunft: Aus dem Keltischen, vom walisischen Namen "Gwenhwyfar" abstammend.

Bedeutung: "Schönes Gesicht"

Eine berühmte prominente Namensträgerin ist die Schauspielerin Jennifer Aniston.

Julie

Herkunft: Lateinisch

Bedeutung: Variante von Julia

Namen mit J - Jungennamen

Julian

Herkunft: Lateinisch

Bedeutung: Der Name geht auf die einflussreichen und bekannten römischen Julier zurück. Der Bubenname lässt sich mit "dem Jupiter Geweihten" übersetzen.

Jakob

Herkunft: Beliebter biblischer Name aus dem alten Testament mit hebräischen Wurzeln.

Bedeutung: "Der von Gott beschützte"

Jonathan

Herkunft: Hebräisch, Biblisch

Bedeutung: "Geschenk Gottes"

