Egal, ob du Freundinnen und Freunden bei der Namens-Auswahl hilfst, einen Namen für dein eigenes Baby suchst oder gerade schon ein Mädchen oder einen Bub erwartest - es kann eine ziemliche Herausforderung sein, den passenden Babynamen zu finden. Manchmal kann es deswegen helfen, von Anfangsbuchstabe zu Anfangsbuchstabe zu hopsen und nach dem richtigen Namen zu suchen.

In diesem Fall Namen mit F.

Wir haben eine Liste einzigartiger Babynamen zusammengestellt und alles, was du über den jeweiligen Namen wissen musst - mit beliebten Namen wie Finn, Franziska, Felix und mehr. Diese kommen aus allen Teilen der Welt und haben ganz unterschiedliche Bedeutungen.

Die 12 schönsten Namen mit F

Nachfolgend findest du einige unserer Favoriten, damit du dann den passenden Namen auswählen kannst, unabhängig davon, ob derjenige eine tiefe Bedeutung für dich hat, oder nicht.

Finn

Herkunft: Irisch, Skandinavisch

Bedeutung: blond, weiß, hell / Wanderer

Fabiola

Herkunft: Lateinisch

Bedeutung: ursprünglich ein römischer Familienname, wahrscheinlich abgeleitet vom Wort 'faba', also Bohne. Süß!

Fadil

Herkunft: Türkisch, Bosnisch

Bedeutung: der Tugendhafte

Fadri

Herkunft: Schweizerdeutsch, Rätroromanisch

Bedeutung:Der Vorname Fadri ist eine Ableitung von Friedrich beziehungsweise Frederic.

Fae

Herkunft: Englisch

Bedeutung: Von altenglisch 'fae' (Fee), was schlussendlich auf lateinisch 'fatum' (Schicksal) zurückgeht; bekannt durch Morgan le Fay, in der Artus-Sage Hexe und Halbschwester von König Artus. Erst seit Ende des 19. Jh. als Vorname in Gebrauch.

Fahda

Herkunft: Arabisch

Bedeutung: Arabischer weiblicher Vorname, Variante von Fahdah

Franziska

Herkunft: kommt wahrscheinlich vom Volk der Franken.

Bedeutung: die kleine Französin, die Freie.

Felix

Herkunft: Lateinisch

Bedeutung: der Glückliche oder der Erfolgreiche

Frieda

Herkunft: Althochdeutsch

Bedeutung: die Friedliche, die Friedensreiche

Fenja

Herkunft: Deutsch, Niederdeutsch, Friesisch, Russisch

Bedeutung: Koseform von Namen mit dem Element 'Fried-' bzw. 'Frede-', wie z.B. Frederike. In der nordischen Mythologie ist Fenja eine Riesin.

Fran

Herkunft: Albanisch

Bedeutung: Entstanden als Spitzname von 'Francesco' ('kleiner Franzose', 'Französlein') von Giovanni Bernardone. Bekannt als hl. Franziskus von Assisi - die deutsche Form 'Franziskus' ist eine Latinisierung dieses italienischen Spitznamens, der verbreitete Vorname 'Franz' wiederum eine Kurzform davon.

Namen mit F - Mädchennamen

Fabienne

Herkunft: Französische Variante von Fabia, der weiblichen Version von Fabian.

Bedeutung: "Die Edle"

Felicitas

Herkunft: Lateinisch

Bedeutung: Glück, Erfolg

Freya

Herkunft: Der Name bezieht sich auf die nordische Göttin der Liebe und Fruchtbarkeit

Bedeutung: "Herrin", "Herrscherin"

Fiona

Herkunft: Gälisc, Schottisch

Bedeutung: rein, weiß

Der richtige Name war noch nicht dabei? ➠ In folgendem Artikel findest du noch viele weitere schöne Mädchennamen.

Namen mit F - Jungennamen

Florian

Herkunft: Lateinisch

Bedeutung: "Der Prächtige", "der Blühende" oder "der Wunderbare"

Fabian

Herkunft: Lateinisch

Bedeutung: "Der Edle"

Frederik

Herkunft: Nordische Variante von Friedrich, der aus dem Althochdeutschen stammt.

Bedeutung: "Der Friedensreiche" oder "der friedliche Herrscher"

Ferdinand

Herkunft: Der Name hat einen gotischen Ursprung und leitet sich vom spanischen Fernando ab.

Bedeutung: "Der kühne Beschützer"

Der richtige Name war für dich noch nicht dabei? ➠ In folgendem Artikel findest du noch noch mehr schöne Jungennamen.