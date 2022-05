Babynamen: So findest du den richtigen Vornamen für deinen Nachwuchs

Die Qual der Wahl! Babynamen gibt es einfach so viele, dass man oft gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Aber keine Sorge - Wir helfen dir dabei den perfekten Namen für dein Baby zu finden!

Wie findest du den richtigen Babynamen?

Wo fängst du am besten an? Wir geben dir hier ein paar Tipps für die beste Strategie.

Lege deine Grundtendenz fest!

Überlege dir zuerst, welche Namen dir gefallen und lege deine Richtung fest. Soll es ein langer oder ein kurzer Babyname werden? Bevorzugst du traditionelle oder lieber außergewöhnliche Namen? Gefallen dir skandinavische, französische oder englische Namen? Vielleicht hast du einen Lieblingsmusiker oder eine Lieblingsmusikerin, deren Namen sich als Inspiration eignen. Und überlege dir eventuell auch, welche Namen in deinem Umfeld gut ausgesprochen werden können. Als Inspiration für die Namensgebung kann eine Babynamen-App, die nach dem Tinder-Wisch-Prinzip funktioniert, ebenfalls sehr hilfreich sein.

Erstelle eine Liste

Am besten erstellst du dir eine Liste mit deinen Lieblingsnamen. Solche Listen kannst du sehr gut nach Alphabet, Beliebtheit und Häufigkeit sortieren. Du kannst dir aber auch einfach deine Top-Ten Namen aufschreiben. Deine Aufstellung wird ständig wachsen. Namen, die du ausschließt, am besten gleich streichen. So behältst du easy den Überblick!

Passen Vorname und Nachnahme zusammen?

Vorname und Familienname sollten gut miteinander harmonieren. Achte zusätzlich zum Klang auch auf die Schreibweise. Vermeide Vornamen mit vielen Silben, wenn schon der Nachname recht lang ist. Verzichte auf "lustige" Reime. Dadurch können spätere peinliche Situationen für das Kind vermieden werden.

Ob der Name zu den Geschwistern passt, könntest du ebenfalls in Betracht ziehen. Überlege dir auch welche Spitznamen in der Zukunft entstehen könnten.

Das Bauchgefühl!

Zu guter Letzt: Die letzte Entscheidung liegt bei euch - den Eltern! Entscheidungen brauchen Zeit. Nehmt sie euch und berücksichtigt euer Bauchgefühl!

Tipps für die Auswahl des Babynamens

Hier kommen noch ein paar Fragen, die du dir bei der Namensfindung stellen könntest. Es ist natürlich unmöglich alles zu erfüllen. Vielleicht hilft es dir aber weiter, wenn du nur mehr wenige Babynamen in der Auswahl hast und dich nicht zwischen ihnen entscheiden kannst!