Egal, ob du Freundinnen und Freunden bei der Namens-Auswahl hilfst, einen Namen für dein eigenes Baby suchst oder gerade schon ein Mädchen oder einen Bub erwartest - es kann eine ziemliche Herausforderung sein, den passenden Babynamen zu finden. Manchmal kann es deswegen helfen, von Anfangsbuchstabe zu Anfangsbuchstabe zu hopsen und nach dem richtigen Namen zu suchen.

Hier findest du Namen mit M!

Wir haben eine Liste einzigartiger Babynamen zusammengestellt und alles, was du über den jeweiligen Namen wissen musst - mit beliebten Namen wie Mia, Maximilian, Mina und mehr. Diese kommen aus allen Teilen der Welt und haben ganz unterschiedliche Bedeutungen.

11 schöne Namen mit M

Nachfolgend findest du einige unserer Favoriten, damit du dann den passenden Namen auswählen kannst, unabhängig davon, ob derjenige eine tiefe Bedeutung für dich hat, oder nicht.

Mia

Herkunft: Hebräisch

Bedeutung: Mia geht auf die Wörter „mir“ und „jam“ zurück, welche übersetzt „bitter“ und „Meer“ bedeuten. Die beliebtesten Interpretationen von Mia sind daher „Meeresbitter“ und „Meerestern“. Weitere Bedeutungen sind „die Widerspenstige“ und „die Geliebte“.

Maximilian

Herkunft: Lateinisch

Bedeutung: Der Name Maximilian kommt aus dem Lateinischen und geht auf Maximilianus zurück. Der Name bezieht sich auf das lateinische Wort „maximus“, welches mit „sehr groß“ und „am größten“ übersetzt werden kann. Die beliebteste Interpretation für Maximilian ist daher „der Größte“. Maximilian ist schon seit langer Zeit ein bekannter Name, der besonders unter Herrschern und Heiligen sehr beliebt war.

Mina

Herkunft: Altdeutsch

Bedeutung: Der weibliche Vorname Mina bedeutet übersetzt „die Schützende“, „die Kriegerin“ und „die Blume“.

Mara

Herkunft: Gälisch, Hebräisch

Bedeutung: Der weibliche Vorname Mara bedeutet übersetzt „das Meer“, „die Bittersüße“, „die Liebenswürdige“ und „die Schöne“. Mara hat viele Namensursprünge und existiert in verschiedenen Sprachräumen.

Maad

Herkunft: Arabisch

Bedeutung: Name eines alten arabischen Stammes

Maarten

Herkunft: Niederländisch

Bedeutung: dem Mars geweiht

Madalena

Herkunft: Spanisch, Portugiesisch, Englisch

Bedeutung: Name von Maria Magdalena, in der Bibel einer der treuesten Jüngerinnen Jesu. Zur Zeit Jesu war Magdala eine Stadt am See Genezareth, deren Name wiederum auf ein hebräisch/aramäisches Wort für "Turm" zurückgeht; spanische Koseform von Magdalena.

Mamu

Herkunft: unterschiedliche Nationen

Bedeutung: Verschiedene Bedeutung, je nach Sprachhintergrund:

1. Name einer mesopotamischen Traumgöttin

2. in Urdu bedeutet Mamu "Onkel" (mütterlicherseits)

3. Mamu bezeichnet einen Stamm der UreinwohnerInnen in Australien

Manar

Herkunft: Palästinensisch, Hebräisch, Arabisch

Bedeutung: Bezeichnung für die Türme von Kirchen und Moscheen - Unisex-Vorname

Mani

Herkunft: Indisch

Bedeutung: Juwel

Mare

Herkunft: Niederländisch, Skandinavisch

Bedeutung: Unisex-Vorname, Herr/Frau des Meeres

Namen mit M - Mädchennamen

Madeleine

Herkunft: Hebräisch

Bedeutung: Madeleine ist die französische Form von Magdalena. Der Vorname bedeutet "die Erhabene".

Margarete

Herkunft: Altgriechisch/ Lateinisch

Bedeutung: "Die Perle"

Martina

Herkunft: Lateinisch - Der Name leitet sich vom römischen Kriegsgott Mars ab.

Bedeutung: "Tochter des Mars"

Maria

Herkunft: Hebräisch, biblischer Ursprung

Bedeutungen: "Meeresstern", "die Geliebte" oder "die Widerspenstige"

Manuela

Herkunft: Hebräisch

Bedeutung: "Gott ist mit ihr"

Mila

Herkunft: Slawisch

Bedeutung: Mia steht für "freundlich, gnädig, gütig". Der Mädchenname kann zudem als Kurzform von Ludmilla, Kamilla oder Emilia verwendet werden.

Der richtige Name war noch nicht dabei? ➠ In folgendem Artikel findest du noch viele weitere schöne Mädchennamen.

Namen mit M - Jungennamen

Moritz

Herkunft: Lateinisch

Bedeutung: "der Dunkle"

Matteo

Herkunft: Italienische Form von Matthias.

Michael

Herkunft: Hebräisch

Bedeutung: Übersetzt bedeutet Michael "Wer ist mit Gott". Der Name konnte seine Beliebtheit seit dem Mittelalter halten. In der Bibel ist Michael einer der Erzengel.

Milo

Herkunft: Altslawisch

Bedeutung: Milo bedeutet "der Liebliche" oder "der Ruhmreiche".

Matthias

Herkunft: Hebräisch

Bedeutung: "Gabe/Geschenk Gottes"

Der richtige Name war für dich noch nicht dabei? ➠ In folgendem Artikel findest du noch noch mehr schöne Jungennamen.