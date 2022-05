Egal, ob du Freundinnen und Freunden bei der Namens-Auswahl hilfst, einen Namen für dein eigenes Baby suchst oder gerade schon ein Mädchen oder einen Bub erwartest - es kann eine ziemliche Herausforderung sein, den passenden Babynamen zu finden. Manchmal kann es deswegen helfen, von Anfangsbuchstabe zu Anfangsbuchstabe zu hopsen und nach dem richtigen Namen zu suchen.

In diesem Fall Namen mit O.

Wir haben eine Liste einzigartiger Babynamen zusammengestellt und alles, was du über den jeweiligen Namen wissen musst.

Die 11 schönsten Namen mit O

Nachfolgend findest du einige unserer Favoriten, damit du dann den passenden Namen auswählen kannst, unabhängig davon, ob derjenige eine tiefe Bedeutung für dich hat, oder nicht.

Oskar / Oscar

Herkunft: Germanisch

Bedeutung: Wird als "der Gott mit dem Speer" übersetzt.

Olivia

Herkunft: Lateinisch

Bedeutung: "Der Olivenbaum" oder "die Olive", aber auch "die Friedliche".

Otis

Herkunft: Althochdeutsch

Bedeutung: Der Name wird vom Althochdeutschen Wort "ot" abgeleitet, was "der Besitz" oder "das Erbe" heißt. Deshalb kann der Name mit "der Erbe" oder "der Reiche" übersetzt werden.

Ophelia

Herkunft: Altgriechisch

Bedeutung: Der Name bedeutet "die Gewinnerin" und "die Vorteilhafte".

Olga

Herkunft: Altnordisch, Russisch

Bedeutung: Dies ist die russische Form des Namen "Helga". Bedeutet übersetzt "die Heilige" oder "die Geweihte".

Omar

Herkunft: Arabisch

Bedeutung: Kann als "der Langlebende" oder "der Höchste" übersetzt werden.

Odette

Herkunft: Althochdeutsch

Bedeutung: Der Name wird ebenfalls vom Althochdeutschen Wort "ot" abgeleitet, weshalb man ihn mit "die Erbin" oder "die Reiche" übersetzen kann.

Oliver

Herkunft: Lateinisch

Bedeutung: Lässt sich vom lateinischen Begriff "Olivarius" ableiten, was "der Olivenbaum-Pflanzer" bedeutet.

Oxana

Herkunft: Ukrainisch

Bedeutung: Dies ist die ukrainische Abwandlung vom Namen "Xenia", der mit "die Gastfreundliche" übersetzt werden kann.

Olaf

Herkunft: Skandinavisch

Bedeutung: "der Nachfahre der Götter".

Ozeana

Herkunft: Deutsch, Lateinisch

Bedeutung: eine abgewandelte Form des Wortes "Ozean".

Namen mit O - Mädchennamen

Octavia

Herkunft: Lateinisch

Bedeutung: "Die Achte" / "die im achten Monat Geborene"

Odda

Herkunft: Althochdeutsch, Skandinavisch

Bedeutung: "Die Besitzerin", "Erbin" oder "Lebenskraft"

Bekannt aus dem Nibelungenlied als die Mutter von Kriemhild. Die männliche Form ist Odin.

Namen mit O - Jungennamen

Oleg

Herkunft: Altnordisch - Oleg ist die nordische Variante von Helge, der Name ist überwiegend in Russland und der Ukraine verbreitet.

Bedeutung: "Der Heilige", "der Gesunde" oder "der Unversehrte"

Otto

Herkunft: Althochdeutsch

Bedeutung: "Der Besitzer", "der Reiche" oder "der Erbe"

Kurzform von Ottmar. Der Name war im Mittelalter sehr beliebt als Name von deutschen Königen.

Ole

Herkunft: Nordisch, wahrscheinlich aus der Wikingerzeit. Ole ist die dänische und norwegische Kurzform der Namen Olaf und Ulrich.

Bedeutung: Der Name steht übersetzt für "der Erbe" oder "der Edle" sowie für "der Nachkomme des Urahns".

In Skandinavien und auch in Deutschland ist der männliche Vorname weit verbreitet.

