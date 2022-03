Kalorienrechner: So bestimmst du deine tägliche Kalorienzufuhr

Der PAL-Wert (physical activity level) ist ein Maß für die körperliche Aktivität und kann zur Ermittlung des gesamten Energiebedarfs herangezogen werden. Der Grundumsatz wird dafür mit dem Faktor des PAL-Werts multipliziert.

PAL-Wert Intensität Beruf und Freizeit 1,2 – 1,3 ausschließlich sitzende oder liegende Lebensweise 1,4 – 1,5 ausschließlich sitzende Tätigkeit mit wenig oder keiner anstrengenden Freizeitaktivität 1,6 – 1,7 ausschließlich sitzende Tätigkeit, zeitweilig auch zusätzlicher Energieaufwand für leichte Tätigkeiten, kaum anstrengende Freizeitaktivitäten 1,8 – 1,9 überwiegend gehende und stehende Arbeit 2,0 – 2,4 Körperlich anstrengende berufliche Arbeit oder sehr aktive Freizeittätigkeit

Zusätzlicher Kalorienverbrauch bei Schwangeren und Stillenden

In der Schwangerschaft besteht ab dem zweiten Drittel (13. – 27. Schwangerschaftswoche, 2. Trimester) ein erhöhter Kalorienbedarf um 250 kcal/Tag. Im dritten Schwangerschaftsdrittel (3.Trimester,ab der 28. Schwangerschaftswoche) wird eine weiter Steigerung um 250 kcal auf dann insgesamt 500 kcal empfohlen.

Als Richtwert für Stillende gilt während der ersten vier bis sechs Monate plus 500 kcal pro Tag. Wie du diesen am besten auf gesunde Weise decken kannst, findest du in folgendem Artikel zur Ernährungpyramide.

Unterschied zwischen Kalorien und Joule

Die Höhe der Energiezufuhr wird meist in Megajoule (MJ) oder in Kilokalorien (kcal) angegeben. Der Energiegehalt von Lebensmitteln wird oft in den Nährwertangaben Joule (J), Kilojoule (kJ) und in Kilokalorien (kcal) ausgewiesen.

Eine Kilokalorie entspricht 4,184 Kilojoule. Die Kalorie ist zwar eine veraltete Maßeinheit und wurde im wissenschaftlichen Gebrauch durch das Joule ersetzt. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird aber sehr häufig immer noch die Kalorie verwendet.