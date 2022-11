Ja, wir wissen es ist unangenehm, aber leider gehört es eben zum Dating Alltag dazu. Die andere Person möchte dich gerne weiter kennenlernen, aber du hast kein Interesse. Wie sagt man es denn nun am besten, ohne jemanden zu verletzen? Wenn deine Freund:innen nicht direkt zur Hilfe heilen können und die passende "Ich denke das wird nichts mit uns " Line parat haben, bist du hier richtig. Wir haben für dich die fünf besten Möglichkeiten, wie du höflich ein Date ablehnst.

Kaum zu glauben aber die Redewendung gibt es tatsächlich schon seit dem Mittelalter. Bis in das 17. Jahrhundert hinein gehörte es zur romantischen Brautwerbung, unter dem Fenster der Angebeteten um ein Rendezvous zu bitten.

Wenn die Frau Interesse hatte, seilte sie einen Korb vom Turmfenster herunter, um den Liebsten darin nach oben zu ziehen. Wenn unten allerdings ein ungewollter Verehrer stand, ließ sie zwar einen Korb herab, bei diesem war der Boden aber locker, kaputt oder gar nicht erst vorhanden. Wenn der Verehrer einsteigen wollte, landete er unsanft und schmerzhaft zu Boden. All die Liebesmüh war vergeblich.

Wir verdanken die Redewendung also listigen Frauen aus der Vergangenheit.

Wenn du einen Korb gibst, drückst du damit aus, dass es für dich nicht passt und kein weiteres Treffen stattfinden wird. Das ist auch vollkommen in Ordnung, dafür musst du dich nicht schlecht fühlen.

Gefühle kann man nicht beeinflussen und wenn der Mann/die Frau nicht deine Libido zum Wallen bringt oder ihr nicht zusammen lachen könnt - dann ist das eben so. Wenn man zueinander passt, kommen Energien ins Schwingen und man hat vor allem eins: Sich etwas zu sagen. Gerät euer Gespräch bei den Kennenlern-Fragen derart ins Holpern, dass es unangenehm wird, solltest du dir überlegen, ob es nicht besser wäre einen Korb zu geben.

Möglichkeiten gibt es viele. Es kommt immer ganz auf die Situation oder das Date an.

Fakt ist: Wer selbst schon einmal einen Korb bekommen hat, weiß es ist kein schönes Gefühl. Man fragt sich woran es liegen könnte, was vielleicht gefehlt hat und zack: dieSelbstzweifel kommen. Da wir wir wissen, dass es andere verletzen kann, ist es sehr unangenehm einen Korb zu verteilen. Wenn du offen, ehrlich und respektvoll sagst, dass von deiner Seite aus kein Interesse besteht, macht das die Situation für euch beide besser. Viele Menschen möchten sich so einer Situation gar nicht erst aussetzen und spielen ihr Interesse nur vor. Diese Hinhaltetaktik, bei der immer wieder inkonsistente Nachrichten geschickt werden, um deine Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten, nennt man Breadcrumbing.

2

"Ich hänge leider noch an meinem/meiner Ex und merke, dass ich doch noch nicht bereit bin wieder zu daten". Notlügen dürfen auch manchmal sein + die andere Person denkt es liegt nicht an ihr.