"Der frühe Vogel fängt den Wurm" - das besagt ein altes Sprichwort und trifft auch auf Lindsey Vonn zu: Diese wuchs mit zwei Brüdern und zwei Schwestern in Burnsville, einem Vorort von Minneapolis, auf. Bereits mit zwei Jahren erlernte sie das Skifahren auf einem kleinen Hügel. Ihr Vater Alan Kildow, Rechtsanwalt und US-amerikanischer Jugendmeister, erkannte schon sehr bald das große Talent seiner Tochter und förderte sie.

Lindsey trainierte mit Erich Sailer, einem gebürtigen Österreicher, und als sie elf Jahre alt war, übersiedelte die gesamte Familie nach Vail. Allerdings nervte sie auch der Ehrgeiz des Vaters, weswegen sie nach der Scheidung ihrer Eltern den Kontakt zu ihm mied. Vonn warf ihm vor, dass er ihr keine Zeit für andere Interessen gelassen hatte. Mittlerweile haben die beiden aber wieder Kontakt!

Mit 13 Jahren gewann Lindsey den Riesenslalom beim "Whistler Cup" und mit 15 ging es dann so richtig los: Das Ski-Ass siegte als erste Nordamerikanerin beim "Trofeo Topolina" in Italien, nahm an FIS-Rennen teil und wurde Zweite der US-Abfahrtsmeisterschaft. In dieser Manier ging es weiter.

Es folgten Weltcup-Einsätze in allen Disziplinen und Vonn qualifizierte sich auch für die Olympischen Winterspiele 2002, wo sie allerdings nur Platz Sechs in der Kombination erreichte. Bei der Juniorenweltmeisterschaft wurde sie Zweite in der Abfahrt und galt als hoffnungsvolles Talent.

Ein Sieg nach dem anderen: Lindsey Vonn auf der Überholspur

Lindsey hatte durch ihre Anfangserfolge Blut gerochen - hartes Training und Disziplin standen auf ihrer Tagesordnung. Ihr Ziel war es, Siegerin in allen Disziplinen zu werden! Das gelang bisher nur fünf Männern und sieben Frauen. Vonn ist mit insgesamt 82 Siegen nicht nur eine davon, sondern führt die Liste mittlerweile auch an.

Bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver hatte sie mehr Glück als 2002 und gewann die Goldmedaille in der Abfahrt. 2011 war es dann soweit und mit ihrem Sieg im Riesenslalom konnte sie endlich ihre Weltcupsiege in allen fünf Disziplinen vorweisen. Chapeau!

Finaler Rücktritt aufgrund zahlreicher Verletzungen

Erfolgreiche SportlerInnen geben nicht so einfach auf! Auch dann nicht, wenn sie durch Verletzungen eine Zeitlang gehandicapt sind. Davon kann auch Lindsey Vonn ein Lied singen: So erlitt sie vor den Olympischen Winterspielen in Vancouver beim Training eine Schienbeinprellung - beim Riesenslalom brach sie sich einen Finger.

2011 erlitt sie – nur eine Woche vor der Weltmeisterschaft - durch einen Sturz im Training eine Gehirnerschütterung und 2013 zog sie sich einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu. Sie begann jedoch bald wieder mit dem Training, musste allerdings 2014 ihre Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Sotschi absagen, da das Kreuzband nun endgültig gerissen und eine Operation notwendig war.

Lindsey war jedoch wie ein Stehaufmännchen: Sie verletzte sich, gewann, verletzte sich, gewann wieder ... und so weiter. 2019 gab sie nach unzähligen Siegen aus gesundheitlichen Gründen auf und trat offiziell vom Skirennsport zurück. Auf Instagram gab Lindsey Vonn bekannt, dass sie bald mit einem künstlichen Knie rechnen muss.

Eine neue Berufung muss her: Die Skirennfahrerin wird zur Autorin

In ihrem Werk "Rise: My Story", das 2022 erschienen ist, erzählt Vonn von den Höhen sowie Tiefen ihrer Karriere und lässt die Leser auch hinter die Kulissen des knallharten Skisports blicken. Sie schreibt davon, wie sie sich nach Niederlagen oder Verletzungen immer wieder an ihr Ziel zurückgekämpft hat und zeigt auf, dass jeder Sieg seinen Preis hat.

Sie geht auch auf ihre psychischen Probleme ein, denn Lindsey Vonn litt immer wieder unter Depressionen, die mit Medikamenten behandelt wurden. So soll sie bereits im Jahr 2008 die Diagnose bekommen haben. Die Skirennläuferin schreibt über ihre Depressionen und auch, dass die Erkenntnis Hilfe zu brauchen und eine Therapie in Anspruch zu nehmen, der schwierigste Teil ihrer Krankheit war. Sie hielt ihre Depressionen lange Zeit geheim, machte sie aber nach der Trennung von Ehemann Thomas Vonn öffentlich.

Gastauftritte bei Law & Order, New York Fashion Week und eigene Kosmetiklinie

Obwohl es in erster Linie immer Rennpisten waren, zeigt sich Lindsey Vonn stetig von neuen Seiten. Seit 2015 stellt sie mit der "Lindsey Vonn Foundation" Stipendien und Programme in den Bereichen Bildung, Sport und Bereicherung zur Verfügung. 2010 spielte sie in der TV-Serie Law & Order eine Büroangestellte. Am 24. April 2022 präsentierte sie im Rahmen einer großen Gala in Sevilla den Laureus Sports Award, mit dem sie im Jahr 2019 selbst ausgezeichnet wurde.

Auch modemäßig hat Lindsey Vonn Footsteps hinterlassen: So eröffnete sie 2014 die New York Fashion Week - wo sie humpelnd auf Krücken, aber mit einem strahlenden Lächeln und im knallroten Kleid den Catwalk eroberte. Sie ging damit bei der "The Heart Truth Fall 2014 Collection" für mehr Bewusstsein für Herzerkrankungen auf die Bühne. Bei dieser Modeschau sollte eine Plattform für die Kampagne "Go for Red" geschaffen werden.

Lindsey Vonn ist das weibliche Werbegesicht von "Under Armour", wo sie 2017 ihre erste eigene Kollektion auf den Markt brachte. Auch mit "Head Sportswear" arbeitet die ehemalige Skirennläuferin zusammen und stellte heuer bei einer Veranstaltung in New York die Herbst-Kollektion vor. Zudem modelt sie für Thom Browne und arbeitet an der Entwicklung eine eigenen Kosmetiklinie. Im November 2022 posierte Vonn mit keinem Geringeren als dem Gucci-Boss in Los Angeles und auch bei der jährlichen Sommerfeier von Gucci erschien sie selbstverständlich im Gucci-Look.

So tickt Lindsey Vonn ganz privat

Mit den Männern hatte Lindsey nie so wirklich Glück - so war sie vier Jahre lang mit dem US-amerikanischen Skirennläufer Thomas Vonn verheiratet, von dem sie sich 2011 trennte und 2013 scheiden ließ. Danach war Tiger Woods ihr Favorit. Auch diese Liebe hielt nicht lange an, denn bereits nach zwei Jahren erfolgte die Trennung. Der nächste Mann an der Seite von Lindsey Vonn war Ex-Footballer Keenan Smith, dem der Eishockeyspieler Pernell Karl Subban folgte. Hier war im März 2020 Schluss.

Seit Kurzem sorgt sie mit einem neuen Mann an ihrer Seite für Aufsehen: Man sah Vonn bei mehreren Tennisspielen mit dem Schauspieler und Millionär Diego Osorio. Er gründete die Tequila-Marke "Lobos 1701" und hat in etlichen Filmen – wie etwa "Drug Mule" mitgespielt. Einer der besten Freunde von Vonn ist Dwayne "The Rock" Johnson. Mit ihm trainiert sie im selben Gym, denn Sport ist immer noch ein wichtiges Thema bei der ehemaligen Ski-Queen.

Eine Konstante im Leben von Lindsey Vonn, die als große Tierliebhaberin bekannt ist, sind ihre Hunde. Aber auch hier ist nicht alles Gold, was glänzt: Lindsey wurde vor etlichen Jahren von einem ihrer Hunde gebissen, als sie versuchte, die Tiere beim Kampf um eine Frisbee-Scheibe zu trennen.

Vor einigen Monaten verstarb ihr Liebling Bear, zu dem sie eine ganz besondere Beziehung hatte. Er stand ihr ihn den schwersten Zeiten bei. Jetzt widmet sich Lindsey Vonn - wann immer sie Zeit hat - ihren drei Hunden Leo, Lucy und Jade. Jade gehört seit April zu ihrem ganz persönlichen Rudel.