Stell dir vor du nimmst im Traum bewusst wahr, dass du grade träumst. Nun kannst du den Traum steuern, fliegen, bestimmte Leute treffen und an wunderschöne Orte reisen. Hast du schon einmal den Begriff "luzides träumen" gehört? Falls nicht: Wir verraten dir, was es genau ist, wie es funktioniert - und wie du damit so gut träumst wie noch nie! Dahinter verbirgt sich die Fähigkeit Träume bewusst zu erleben und selbst zu bestimmen, was passiert. Mit ein paar bestimmten Methoden kannst du das sogar lernen! Wir erklären es dir.

Was genau ist Luzides Träumen?

Träume sind individuell und sehr besonderes. Manche erleben sie jede Nacht. Andere sagen, dass sie nie träumen. Manche treffen im Traum auf Harry Styles und andere wiederum haben schlimme Albträume. Das Besondere daran ist, dass du als träumender Mensch ein Bewusstsein darüber besitzt, dass du träumst und auch in deine Träume eingreifen kannst. Man bezeichnet es auch als "Klarträumen". Du hast die eigene Entscheidungsfreiheit darüber, wie weit du dich auf das Geschehen einlässt. Dabei verschwindet die Grenze zwischen Wachzustand und Traum, das Geträumte wirkt völlig klar und real und du kannst es sogar aktiv beeinflussen. In der Psychotherapie findet die intensive Beschäftigung mit den eigenen Träumen beispielsweise Verwendung, um ein Trauma oder wiederkehrende Albträume zu bekämpfen.

(c)iStock

Techniken: So kannst du lernen deine Träume zu steuern

Mittlerweile ist es sogar wissenschaftlich bewiesen, dass Luzide Träume möglich sind. Es gibt unterschiedliche Methoden, die du anwenden kannst, um Klarträume zu erleben:

Affirmationen aufsagen

" Ich träume heute Nacht luzid", "Ich erinnere mich an meine Träume". Affirmationen vor dem Einsclafeen wie diese, können dir helfen luzid zu träumen. Es ist wichtig, dass du ein Bewusstsein dafür entwickelst und dich darauf fokussierst, luzid träumen zu wollen.

Reality Checks machen

Wenn du deine Chancen auf Luzide Träume erhöhen möchtest, musst du dir im Alltag immer wieder die Frage stellen: "Träume ich grade" ? Du stellst deine Realität in Frage. Wenn du diese Realitätschecks oft machst, baust du sie irgendwann auch in deine Träume ein. Nur so erkennst du, dass es ein Traum ist und kannst darin "aufwachen". Versuche die Realitätschecks 10-15 mal am Tag durchzuuführen. Nimm deine Umgebung bewusst wahr. Verändert sich etwas? Stell dir immer wieder die Frage, ob du grade träumst. Gehe im Alltag nicht davon aus, dass du wach bist, sondern davon, dass du träumst. Ein weiterer Realitätscheck ist zum Beispiel: Halte dir im Traum die Nase zu und versuche zu atmen. Im Traum ist das dann tatsächlich möglich. So weißt du, dass du grade träumst. Wir wissen, dass klingt erst mal ziemlich verwirrend. Probiere es unbedingt aus, es wird funktionieren.

Traumtagebuch führen

Es ist wichtig, dass du einen Traumfokus aufbaust. Versuche dich intensiv an deine Träume zu erinnern - jeden Morgen. Am besten machst du das sofort nach dem Aufwachen - und noch vor dem Aufstehen - in einem Traum-Tagebuch. Leg das Tagebuch neben dein Bett und schreibe in kurzen Stichpunkten auf, was in deinem Traum passiert ist. Wenn du es nicht direkt tust, wirst du viele Informationen verlieren. Das Führen eines Traumtagebuchs verbessert nicht nur die Traumerinnerung, sondern wirkt auf deinen Geist wie eine Meditation:

Du kannst dir auch selber Sprachnachrichten schicken, wenn dir das schreiben zu aufwendig ist.

Meditation und Achtsamkeit

Menschen die sehr viel Stress in ihrem Leben haben, berichten davon, dass sie weniger träumen. Gehe achtsam mit dir um. Stichwort: Selbstliebe. Meditiere, schreibe Tagebuch und führe eine Morgen- oder Abendroutine ein. So verbindest du dich mit dir selbst und spürst dich intensiver. Beschäftige dich mit dem Thema Klarträumen und lies viel darüber.

(c)iStock

Kann man Klarträumen lernen?

Tatsächlich kann jeder Mensch luzide Träume erleben. Voraussetzung: Du brauchst ein bisschen Zeit und Geduld. Auch jene, die denken, noch nie geträumt zu haben, haben die Möglichkeit auf diese Weise ihre eigene Realität zu erschaffen. Jeder Mensch, somit auch du, erlebt zyklische Schlafphasen und kommt irgendwann zur Traumphase. Bei manchen kann das sehr schnell funktionieren, andere brauchen länger. Profis können sogar auf Knopfdruck luzid träumen.

Die Fähigkeit luzid zu träumen, ist eine Routine, die Zeit braucht. Einige Menschen versuchen sich daher an der WBTB Methode. Bei der Waking Back To Bed Technik, stellst du dir den Wecker auf etwa 4 bis 5 Stunden nach dem Einschlafen. Dann bleibst du etwa eine halbe Stunde wach und führst mehrere Reality Checks durch. Bevor du dich wieder hinlegst und weiterschläfst, sagst du dir deine Affirmation immer wieder auf „Ich werde gleich merken, dass ich träume“ oder „Ich werde einen Klartraum haben“ . Dadurch trainierst du dein Traumbewusstsein und wirst bald feststellen, dass deine Träume besser und länger im Gedächtnis bleiben.

Deshalb ist luzides Träumen so faszinierend

Jede:r von uns erlebt in einer Nacht circa 5-6 intensive Träume. Die Welt der Klarträume ist deshalb so faszinierend, weil wir alles erleben können, was wir möchten. Roadtrip Abenteuer, ein Date mit deinem Celebrity Crush oder unsichtbar Gespräche belauschen. Wir können alles tun, was wir uns wünschen. Zudem wird teilweise angenommen, dass uns luzide Träume dabei helfen können, unser reales Leben zu optimieren und als körperliches und geistiges Training dienen. Beispiel: Musst du einen Vortrag vor großem Publikum halten? Dann geh ihn im Traum detailliert durch. Dabei kannst du gleichzeitig dein Selbstbewusstsein schulen und findest rasch deine Stärken und Schwächen heraus. Klarträumen fördert Kreativität und stärkt dein Gedächtnis.Wissenschaftlich betrachtet sind Klarträume eine bemerkenswerte Kombination Schlafen und Wachen. Während eines luziden Traums zeichnet das EEG (Elektroenzephalograf) die gleiche Hirnwellenfrequenz wie im Wachzustand auf.

Kann man Albträume damit bekämpfen?

Luzides Träumen ist eine wirksame psychotherapeutische Technik zur Bewältigung von Albträumen. In schweren Fällen sind Albträume mit Schlafstörungen, Herzproblemen, dauerhafter Müdigkeit, starker Angst vor dem Einschlafen und Schlafentzug verbunden. Träumende beurteilen die Geschehnisse im Traum als wahr, obwohl sie reine Phantasie sind. Menschen, die häufig unter Albträumen leiden, können mit Hilfe luzider Träume in das Traumgeschehen eingreifen und so Schlafstörungen verhindern.

Was sind die Vor- und Nachteile des luziden Träumens?

Vorteile

Nichts ist unmöglich im Traum. Fliegen, deinen Celebrity Crush treffen oder sexuelle Fantasien ausleben. Du bist der Regisseur deines eigenen Traumes.

Du braucht keine Angst vor Konsequenzen zu haben.

Luzides Träumen kann deine Leistungsfähigkeit für den nächsten Tag steigern. Du fühlst dich wacher, ausgeschlafener und mental gesund.

Nachteile

Hast du einen Hang zur Selbstsabotage oder ein extrem negatives Denken, dann erschaffst du dir in luziden Träumen eventuell eine beängstigende Traumrealität.

Der Versuch luzid zu träumen (vor allem mit der WBTB Methode), kann möglicherweise zu Schlafentzug führen.