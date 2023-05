Als wäre Stillen "alleine" nicht schon eine große Herausforderung, so ging es mir zumindest, können auch Probleme auftreten, die den Stillstart, aber auch die Stillbeziehung zusätzlich strapazieren. Ein sehr häufiges Stillproblem ist der sogenannte Milchstau. Und das "Gemeine" ist: Er kann mehrmals auftreten. Wie du eine Anstauung der Muttermilch in der Brust erkennst, behandelst und vorbeugst.

Was ist ein Milchstau?

In der Stillzeit, vor allem in den ersten Wochen und Monaten nach der Geburt, kann es sein, dass sich die Muttermilch in der Brust staut. Beim Milchstau ist ein Milchgang (bzw. Milchgänge) blockiert, die Milch kann beim Stillen nicht abfließen und staut sich eben in diesem Bereich in der Brust. Die Folgen: Druckempfindlichkeit, Rötungen, Verhärtungen.

Zum besseren Verständnis: Die Muttermilch wird in den Brustdrüsen (den um die Brustwarze ("Mamille") herum angesiedelten Milchbläschen) produziert und über ca. 4 bis 18 Milchgänge zur Brustwarze transportiert.

Wird der Milchstau nicht gelöst, kann daraus eine Mastitis (Brustentzündung) entstehen. Daher ist es wichtig, die Anzeichen eines Staus in der Brust zu erkennen und rechtzeitig zu lösen.

Ursachen für einen Milchstau

Wie schon erwähnt kommt es zu einem Milchstau, wenn die Muttermilch nicht ausreichend abfließen kann, also die Brust nur unzureichend "entleert" wird. Gründe dafür können folgende sein:

Baby ist wegen einer ungünstigen Stillposition nicht "richtig" angelegt

Baby saugt nicht gut genug, z. B. verschnupfte Nase oder verkürztes Zungenbändchen

Baby hat Probleme damit an der Brust zu trinken, da sie bspw. zu prall ist

Weitere Ursachen eines Milchstaus können diese sein:

Abstände zwischen den Stillmahlzeiten sind zu groß

Druck auf die Brust, z. B. durch zu enge Still-BHs oder auch Tragetuch

Kälte & Zugluft

Milcheinschuss

Milchüberproduktion

Müdigkeit & Stress

Milchstau: Anzeichen & Symptome

Wie kündigt sich denn jetzt ein Milchstau an? Die ersten Anzeichen können von Frau zu Frau unterschiedlich sein, aber folgende Symptome treten oft auf:

betroffene Brust ist druckempfindlich

Brust ist an der betroffenen Stelle gerötet & geschwollen

Brust fühlt sich heiß an

Schmerzen in der Brust

Knötchen/Verhärtungen sind ertastbar

ev. leichtes Fieber

Damit es zu keiner Entzündung kommt, sollte der Milchstau rasch gelöst werden. Treten zudem grippeähnliche Symptome auf, wie hohes Fieber, Glieder- und Kopfschmerzen, könnte es sich schon um eine Mastitis handeln. Nimm einen Milchstau nicht auf die leichte Schulter und hole dir bei Unsicherheiten Hilfe bei deiner Hebamme oder Stillberaterin.

Wie löse ich einen Milchstau?

Der Milchstau ist da, was nun? Zuallererst: Ruhe bewahren. Und dann: Lege dein Baby so oft an, wie es geht. Tipps, um einen Milchstau zu lösen:

1

Stillen, stillen und weiterstillen: Um die "Verstopfung" in der Brust zu lösen, ist häufiges Anlegen das A und O. Je mehr du stillst, desto mehr Muttermilch wird abtransportiert.

2

Abpumpen oder ausstreichen: Durch einen Milchstau ist die Brust oft prall und das Baby hat Probleme die Brustwarze zum Saugen zu erwischen. Abhilfe kann ein sanftes Abpumpen oder Ausstreichen der Muttermilch bringen. So wird das Brustgewebe wieder weicher und erleichtert dem Kleinen das Trinken (siehe auch Brustmassage).

3

Stillpositionen wechseln: Blockierte Stellen in der Brust können durch unterschiedliche Stillpositionen gelöst werden. Probiere verschiedene aus und als kleiner Tipp: Zeigt das Kinn des Babys auf die betroffene Stelle wird diese besonders gut entleert.

4

Brust vor dem Stillen wärmen: Um den Milchfluss zu erleichtern, gehe vor dem Stillen warm duschen (oder lege einfach warme Handtücher auf die betroffene Brust).

5

Und nach dem Stillen Brust kühlen: Nach dem Anlegen wird die Brust gekühlt, zum Beispiel mit kalten Topfenumschlägen (Brustwarze und Brustwarzenhof aussparen).