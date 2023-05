Nicht nur die Geburt eines Babys ist eine Achterbahnfahrt der Emotionen, nein, auch die Tage, Wochen, Jahre danach. Aber bleiben wir einmal bei den Tagen danach. Der dritte Tag nach der Geburt meiner Tochter war einer der tränenreichsten. Der Grund: der Milcheinschuss.

Und nicht nur die Tränen flossen, wie wild, sondern auch die Milch. Das ist jetzt doch etwas übertrieben, aber ohne Still-BH inklusive Stilleinlagen und Taschentüchern fürs Dauerweinen ging ab diesem Tag nichts mehr. Das Gefühlschaos hatte mich voll im Griff. Nach ca. zwei Tagen verflogen die Stimmungsschwankungen, was blieb: die Stilleinlagen im Still-BH.

Als mein Sohn zwei Jahre später auf die Welt kam, dachte ich, ich weiß, was auf mich in puncto Milcheinschuss zukommt. Nun ja ... Dieses Mal startete mein tränenreiches Gefühlswirrwarr schon am zweiten Tag nach der Geburt, begleitet von einem starken Druck- und Spannungsgefühl in den Brüsten. Mein Sohn und ich meisterten gemeinsam den Stillstart und was besonders wichtig ist: Frage nach Hilfe, wenn du sie brauchst, nur weil es dein zweites (drittes, viertes, ...) Baby ist, heißt es nicht, dass du "sattelfest" in all deinen Aufgaben als Mama bist (und das musst du auch gar nicht).

Was ist der Milcheinschuss?

Als Kolostrum (Erstmilch, Vormilch, "flüssiges Gold") werden die "Milchportionen" in den ersten Stunden und Tagen nach der Geburt genannt. Sie sind cremig-gelblich und dickflüssig. Das Kolostrum liefert wichtige Abwehrstoffe und Nährstoffe für dein Baby und regt ein wenig den Verdauungstrakt an, damit dieser in Schwung kommt.

Wenn dein Baby in den ersten 24 Stunden nach der Geburt selten und wenig trinkt, ist das normal, denn ein paar Tropfen Vormilch machen es schon sehr satt.

Zwischen dem 2. und 6. Tag nach der Geburt kommt der Milcheinschuss, also der Beginn der reichlichen Milchbildung. Den Milcheinschuss empfinden Frauen unterschiedlich, für manche ist es eine emotionale Achterbahnfahrt mit schmerzenden Brüsten, andere verspüren nur etwas mehr Druck in ihren Brüsten.

Milcheinschuss: Wann er beginnt und wie lange er dauert

Ein paar Tage nach der Entbindung, meist zwischen dem 2. und 6. Tag nach der Geburt, wird die Vormilch von der cremig-weißen Übergangsmilch abgelöst: Dieser Zeitpunkt wird als Milcheinschuss bezeichnet. Brüste sowie auch Brustwarzen schwellen an und können schmerzen. Die Volumenzunahme der Brüste passiert aufgrund Brustdrüsenschwellung und der einströmenden Milch. Etwa zwei Wochen nach der Geburt wird aus der Übergangsmilch die reife, weiße Muttermilch.

Die Tabelle zeigt einen Überblick, wann welche Milch kommt und wie viel Milliliter das Baby pro Milchmahlzeit in der Anfangszeit trinkt (bezogen auf ca. 10 Milchmahlzeit in 24 Stunden). Es handelt sich um Durchschnittswerte (Quelle: medela.at).