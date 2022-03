Prepper: Was du im Notfall alles zuhause haben solltest [inklusive Einkaufsliste]

Was passiert bei einem Blackout?

Bis in Österreich eine komplette Stromversorgung wieder verfügbar ist, würde wahrscheinlich mindestens ein Tag vergehen. Bei einem europaweitem Ausfall wird von ungefähr einer Woche ausgegangen. Bis stromabhängige technische Systeme und Netzwerke wie beispielsweise Internet, Fest- und Mobilnetz wieder funktionieren, können nochmals mehrere Tage vergehen.

Unter die von der Stromversorgung abhängigen Infrastrukturen fallen aber auch: Bankomat, Zahlsysteme, Tankstellen, Ampeln, Tunnel, Bahnverkehr, viele Öffis sowie Aufzüge.

Daher ist auch mit einem Ausfall von Supermarkt, Drogerie & Co zu rechnen. Vereinzelt kann auch mit Problemen bei der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung gerechnet werden. Im deinem eigenem Haushalt würden vor allem Licht, Kühlgeräte und Heizsysteme davon betroffen sein.

Ein Kurbel- und Batterieradio lassen sich ohne Stromkabel betreiben und dürfen in keinem Prepper-Haushalt fehlen. Im folgenden Artikel findest du noch mehr Informationen zum Thema Blackout.

Zur Grundausstattung gehören neben diversen Survival Tools nahrhafte Lebensmittel, die am besten in Dosen gelagert werden sowie Wasser. Aber auch andere Dinge wie Hygieneartikel und Tierfutter gehören dazu.

Reis zählt dabei als der absolute Klassiker. Er ist besonders lange haltbar und leicht zuzubereiten. Nudeln, Mehl und Haferflocken werden ebenfalls oft gelistet. Daneben bieten sich vor allem Lebensmittel aus der Dose an. Das können verschiedene Früchte sowie Gemüse sein.

Bohnen und Hülsenfrüchte dürfen nicht fehlen, da sie vor allem in Notsituationen wichtig für die Versorgung mit Eiweiß sind. Wie bei der veganen Ernährung, sind sie hier die perfekte Proteinquelle. Auch Dosenfisch eignet sich sehr gut und lässt sich leicht lagern.

Zucker und Salz gehören ebenso zu den Zutaten, die fast ewig haltbar sind. Daher dürfen sie in deinem Lebensmittelvorrat nicht fehlen. Ferner ist Salz wichtig, um Speisen zu konservieren. Auch Honig ist sehr beliebt bei den Preppern als Zuckerlieferant, aber auch als Heilmittel ist. Er kann beispielsweise bei Halsschmerzen eingesetzt werden.

Liste mit lang haltbaren Nahrungsmitteln, die man für den Notfall immer zuhause haben sollte: Zucker und Salz

Dosen mit Fisch und Gemüse

Bohnen und andere Hülsenfrüchte

Reis, Nudeln und Haferflocken

Honig und Nüsse

Kaffee und Tee

Mehl

Energieriegel

Wasser in Flaschen

FIFO-System für die Lagerung

Prepper setzten dieses bei der Lebensmitteleinlagerung im Vorratsbereich ein. FIFO steht für "First in, first out". Was heißt, dass Nahrungsmittel, die als Erstes eingelagert werden, auch zuerst verzehrt werden sollten.

Wasser ist dabei besonders wichtig

Die Wasserversorgung ist äußerst wichtig für Prepper. Die gesicherte Zufuhr von Wasser ist von großer Bedeutung, denn der menschliche Körper kommt nicht länger als drei bis vier Tage ohne Wasser aus.

Pro Tag und Person ist ein Wasserverbrauch von etwa vier Litern einzuplanen. 2,5 Liter pro Tag gelten als das absolute Minimum. Dabei geht es nicht nur darum, Flüssigkeit aufzunehmen.

Wasser ist ebenfalls wichtig für die Hygiene und zum Zubereiten von Mahlzeiten. Die vier Liter werden von Preppern folgendermaßen eingegeteilt: zwei Liter Trinkwasser, ein Liter für die Körperpflege beziehungsweise Reinigung und ein Liter zum Kochen.

Es wird in Wassertonnen gelagert. Wichtig ist dabei, dass das Wasser zum Trinken mit Aufbereitungstabletten oder mit einem Wasserfilter genießbar gemacht wird. So werden Erkrankungen vorgebeugt. Zudem ist es empfehlenswert, das Wasser vor dem Konsum aufzukochen, um so ungesunde Keime abzutöten.

Sollte eine Krise eintreten, dann ist schnelles Reagieren gefragt. Prepper empfehlen so viele Wasserspeicher (zum Beispiel Badewanne, Eimer, Töpfe) wie möglich volllaufen zu lassen.

Krisenvorsorge: Prepper Einkaufsliste

Der österreichische Zivilschutzverband empfiehlt die folgende Lebensmittel als Grundvorrat für den Krisenfall. Dabei handelt es sich nur um eine Richtlinie.

Der persönliche Bedarf kann je nach Ernährung sowie bei einer vorhandenen Unverträglichkeit wie beispielsweise Zöliakie sehr unterschiedlich sein. Auch die privaten Lebensumständen und ob es sich um einen Haushalt mit Kindern (Größe der Familie) oder Haustieren handelt, sollte dabei beachtet werden.