Schlaganfälle sind die dritthäufigste Todesursache in den westlichen Industriestaaten. In Österreich erleiden etwa 24.000 Menschen jährlich einen Schlaganfall, heißt es im Gesundheitslexikon von VitaBook.Das Risiko steigt mit dem Alter exponentiell an. Frauen beschreiben im Vergleich zu Männern andere Symptome, die nicht direkt mit einem Schlaganfall assoziiert werden. Je mehr wir über die Anzeichen eines Schlaganfalls bei Frauen wissen, desto besser können wir Hilfe in einer Notsituation leisten - denn eine schnelle Behandlung kann den Unterschied zwischen Behinderung und Genesung bedeuten.