Auf dem renommierten „Central Saint Martins College“ wurde sie lange Zeit von ihren Kommiliton:innen nur verächtlich „Daddy’s Girl“ genannt. Kaum einer wollte glauben, dass die Tochter eines der berühmten Musikers der Welt, wirklich Talent als Designerin hat. Doch Stella erarbeitete sich ihre Erfolge hart und belehrte so alle eines Besseren. Bereits zwei Jahre nach ihrem College-Abschluss wurde sie zur Chefdesignerin von Chloé ernannt – und trat damit in die großen Fußstapfen von Karl Lagerfeld. 2001 gründete sie schließlich ihr eigenes Label. Wir fassen die bemerkenswerte Karriere von Stella McCartney zusammen.

Steckbrief: Stella McCartney Name: Stella Nina McCartney

Stella Nina McCartney Geboren am: 13. September 1971

13. September 1971 Geburtsort: London

London Sternzeichen: Jungfrau

Jungfrau Beruf: Modedesignerin

Modedesignerin Partner: Alasdhair Willis

Alasdhair Willis Kinder: Söhne Miller Alasdhair James und Becket Robert Lee sowie die Töchter Bailey Linda Olwyn und Reiley Dilys Stella

Design-Debüt mit gerade mal zwölf Jahren

Stella McCartney wurde am 13. September 1971 in London geboren. Sie ist die Tochter von Beatles-Musiker Paul McCartney und dessen erster Ehefrau Linda. Sie wächst in England auf dem Land auf.

Bereits als Zwölfjährige entwirft Stella, die noch zwei Geschwister sowie zwei Halbgeschwister hat, erstmals Kleidung – genau genommen eine rosafarbene Bomberjacke aus Kunstwildleder. Im Jahr 1988 organisiert ihr Vater ein Praktikum bei dem Designer Christian Lacroix in Paris für sie. Anfang der 90er Jahre belegt sie außerdem einen Kunstlehrgang in North Greenwich. Danach absolviert sie eine Ausbildung am renommierten Central Saint Martins College of Art and Design in London. Doch der berühmte Nachname legt Stella McCartney auch Steine in den Weg: Ihre Studienkolleg:innen nennen sie spöttisch „Daddy’s Girl“ und attestieren ihr, kein Talent zu haben. Aber spätestens 1995, als ihre Diplom-Kollektion einschlägt wie eine Bombe, verstummen die Neider. Niemand geringerer als ihre berühmten Freundinnen Kate Moss und Naomi Campbell präsentieren die von Stella entworfenen Kleider, während im Hintergrund ein eigens von Vater Paul komponierter Song läuft.

1997 folgt McCartneys erster Job bei Chloé

Zwei Jahre nach ihrem Abschluss – Stella McCartney ist gerade mal 25 – engagiert sie die französische Luxusmarke Chloé als Chefdesignerin. Ihr Vorgänger: Niemand geringerer als Karl Lagerfeld. Durch das Engagement McCartneys erhofft sich das Pariser Modehaus die Rückkehr zum alten Ruhm der 60er und 70er Jahre. Und tatsächlich: Stella McCartney kann ihren Kritiker:innen beweisen, dass ihr Talent ihr Kapital ist. Mit romantischen, aber dennoch modernen Entwürfen schafft sie es um die Jahrtausendwende, dass Chloé seine Stellung in der Top-Riege der Modelabels zurückerobert. In der schillernden Modewelt ist Stella aufgrund ihres Erfolgs fortan auch als „Stella Steel“ bekannt, obwohl sie als warmherzige und fröhliche Person gilt.

Das Umfeld von Stella McCartney

2001 verlässt Stella McCartney Chloé, um ihr eigenes Label zu gründen. Bis heute ist sie mit ihrer eigenen Marke erfolgreich. Als Mensch ist Stella McCartney, die bekennende Vegetarierin und Tierschützerin ist, aber mindestens ebenso bemerkenswert wie als Designerin. Bereits früh muss sie den Verlust ihrer geliebten Mutter verkraften. Stella ist gerade mal 26 als Linda McCartney an Brustkrebs stirbt. Ihr Vater Paul heiratet nochmal und bekommt mit der Sportlerin Heather Mills 2003 eine Tochter – Stellas Halbschwester könnte ebenso gut ihre eigene Tochter sein. Im selben Jahr heiratet Stella McCartney den Herausgeber Alasdhair Willis. Zur Hochzeit kommen unter anderem Pop-Ikone Madonna, Model Kate Moss, Sting und die Schauspielerinnen Liv Tyler und Gwyneth Paltrow.

2005 kommt der erste Sohn des Paares, Miller Alasdhair James, zur Welt. Ein Jahr darauf Tochter Bailey Linda Olwyn. Beckett Robert Lee kommt 2008 zur Welt, 2010 dann Tochter Reiley Dilys Stella. Bis heute ist das Power-Couple zusammen und harmoniert auch in beruflicher Hinsicht: Alasdhair Willis war nämlich maßgeblich an Konzeption und Entwicklung von Adidas by Stella McCartney beteiligt. 2022 wird der Brite Chief Creative Officer von Adidas.