7 Stillpositionen im Überblick

Als ich mit meinem ersten Kind schwanger war, hatte ich diese fast schon kitschig-romantische Vorstellung, wie ich im perfekt eingerichteten Babyzimmer im eigens dafür gekauften Stillsessel mein Kleines stille ... Nun ja, diese Instagram-/Pinterest-Bubble platzte ziemlich schnell nach der Geburt.

Warum? Weil ich nie im Leben damit gerechnet habe, was für eine große Herausforderung, körperlich und seelisch, das Stillen für mich wird. In meinem "pränatalen" Kopfkino sah das Anlegen einfach und friedlich aus, Brust freimachen, Baby dockt an und trinkt. So klappte das in der Realität bei mir leider nicht – und ich wage zu behaupten, bei vielen anderen Mamas auch nicht.

Der Stillstart und auch die gesamte Stillbeziehung ist geprägt von Höhen und Tiefen, einmal könntest du vor Schmerzen weinen, einmal weißt du gar nicht, wohin mit deiner Liebe. Wichtig ist, sich immer vor Augen zu halten, dass es kein "falsch" oder "richtig" gibt – und das gilt auch für die unterschiedlichen Stillpositionen.

Wie bei so viel anderen neuen Dingen nach der Geburt, musst du dich auch erst hier mit deinem Baby herantasten, welche Positionen euch gefallen und guttun. Einen Überblick über die verschiedenen Stillpositionen zu haben, kann aber keinesfalls schaden, denn im Alltag mit Kleinkind ist Flexibilität oft sehr hilfreich.

Vorbereitungen auf das Stillen

Egal für welche Stillposition(en) du dich entscheidest, folgende Punkte können beim Stillen generell hilfreich sein – auch wenn im (Baby)Alltag nicht immer alle umsetzbar sind:

Stillen dauert, schaue (wenn möglich), dass du Dinge, wie Getränke, Snacks, Handy, Fernbedienung, Zeitschrift, was auch immer, griffbereit sind. Tipp: Ein Gang auf die Toilette im Vorfeld kann auch von Vorteil sein.

Unabhängig von der Stillposition beachte, dass dein Baby bequem und stabil liegt.

Das gilt auch für dich: Nimm eine entspannte Haltung ein.

Überprüfe, ob dein Kind deine Brustwarze gut fasst und saugt.

Hole dir bei Problemen, wie z. B. wunde Brustwarzen, Milchstau, etc. Hilfe bei deiner Hebamme oder Stillberaterin.

Es gibt kein Geheimrezept, wie Stillen funktioniert, jedes Baby entwickelt mit seiner Mama im Laufe der Zeit seine eigene Stillbeziehung, aber grob zusammengefasst legst du dein Baby so oft an, wie es möchte. Biete ihm bei jeder Milchmahlzeit beide Brüste für jeweils ca. 15 bis 20 Minuten an und beginne mit der Brust, an der es beim letzten Mal getrunken hat. So wird die Milchbildung gleichmäßig angeregt.

Ob dein Baby richtig saugt, kannst du hören, sehen und spüren. Der Mund umschließt die gesamte Brustwarze (inklusive Vorhof), die Spannung in der Brust lässt nach und du hörst das Schlucken des Babys. Schaue auch auf die Hände deines Kleinen: Ein sattes Baby entspannt seine Hände.

» Die meisten Fragen drehen sich tatsächlich ums Stillen. «

- Hebamme Christina Ruthofer

Die freiberufliche Hebamme Christina Ruthofer (hebammetiniruthofer.at) aus Wien hat mir verraten, welche Fragen ihr am häufigsten von Müttern gestellt werden und siehe da, es ist das Stillen. "Die meisten Fragen drehen sich tatsächlich ums Stillen. Diese Thematik zu behandeln, ist eigentlich meine Hauptaufgabe bei meinen Wochenbettbesuchen. Hier tauchen die meisten kleinen Problemchen und Fragen auf, welche wir aber dann gemeinsam meist gut lösen können. Wichtig ist, dass man sich wirklich eine Hebamme für diese Zeit sucht, die einen in allen Themen kompetent beraten kann."

Hebamme Christina Ruthofer: Zu ihren Schwerpunkten zählen u. a. Betreuung von Mehrlingen & Risiko-Schwangerschaften, Betreuung vor und nach Kaiserschnitt sowie Still- und Flaschen-Beratung. (© Daniela Massinger)

Stillpositionen & Stilltechniken

Neben Geduld, Ruhe, Zeit und viel Hautkontakt sind oftmaliges Anlegen sowie die passende Stillposition wichtige "Grundbausteine" für das Stillen. Aber welche Stilltechniken gibt es jetzt denn?

» Oft findet das erste Anlegen in (modifizierter) Wiegehaltung statt. Das fällt den meisten Mamas und auch den Babys am leichtesten. «

- Hebamme Christina Ruthofer

"Es gibt eine ganze Bandbreite von verschiedenen Stillpositionen. Die beliebtesten sind vermutlich die Folgenden: Wiegehaltung und modifizierte Wiegehaltung, Seitenlage, Rückengriff beziehungsweise Rugby-Griff", so Hebamme Christina Ruthofer. Sie begleitet Frauen durch ihre Schwangerschaft und Geburt, ist als Nachsorge-Hebamme tätig und bietet in ihrer Hebammenordination in Meidling unter anderem auch private Geburtsvorbereitungskurse an. "Besonders die Seitenlage würde ich hier aber hervorheben, denn sie ermöglicht den Mamas das Stillen im Liegen, was in den ersten Wochen nach der anstrengenden Geburt einfach unheimlich erleichternd ist."