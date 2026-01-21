Das Jahr, in dem wir Dating neu erfinden

Es ist ein knallharter Job. Sie werden regelmäßig Überstunden schieben, müssen im Sekundentakt Entscheidungen treffen – swipe ich nach links oder rechts? – und werden immer wieder mal geghostet werden. Als Dank für Ihren unermüdlichen Swipe-Einsatz gibt’s ungenierte Nachrichten (Achtung Dickpics!), und je schlechter es läuft, desto mehr Horrorprofile erscheinen in Ihrer Timeline. Autsch!

Willkommen in der schönen Welt des Online-Datings. Apropos Schwerst- ähm Swipe-Arbeit: Eine norwegische Tinder-Studie ergab, dass es im Durchschnitt 57 Matches braucht, bis überhaupt ein Treffen zustande kommt. Hochgerechnet heißt das: rund 290 Matches, bis man in etwas landet, das sich zumindest beziehungsähnlich anfühlt.