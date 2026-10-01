Auch an anderen Stellen geht es in dieser Ausgabe darum, Druck herauszunehmen. Die ZEITmagazin-Journalistin Elisabeth Raether etwa plädiert für einen entspannteren Umgang mit dem Essen – jenseits von Hypes, Kalorien und schlechtem Gewissen. Coachin Sarah Desai zeigt, wie wir Selbstzweifel hinterfragen können, die oft gerade kompetente Frauen plagen. Und Ordensfrau Melanie Wolfers fragt, warum wir uns Freude so selten erlauben – und wie wir ihr wieder mehr Raum geben.