Kollagen-Stimulation: Was wirklich wirkt – von Nahrungsergänzung bis Ultherapy®

Ob Pulver im Kaffee, Trinkampullen, Gummibärchen, Peptid-Riegel oder vegane Alternativen: Kollagen liegt im Trend, und das Angebot wächst rasant. Gerade in sozialen Medien werden die Präparate häufig als neuer Anti-Aging-Jungbrunnen beworben.

Doch verhelfen Kollagen-Präparate wirklich zu strafferer Haut? Der medizinische Hintergrund ist komplex. Kollagen ist ein sehr großes Eiweißmolekül und wird im Verdauungstrakt in Peptide und Aminosäuren zerlegt. Wie der Körper diese Bausteine nutzt und ob sie tatsächlich der Haut zugutekommen, ist bislang nicht vollständig geklärt1.