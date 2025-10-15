Die Botanikerin der Gefühle

Seit über drei Jahrzehnten beschäftigt sich die Künstlerin mit botanischen Phänomenen und floralen Motiven an der Schnittstelle von Natürlichkeit und Künstlichkeit. Die Begeisterung für die Natur bekam die Kreative schon früh in die Wiege gelegt. Der Vater, ein „Lehrer am Land“, wie sie beschreibt, hatte ein umfangreiches botanisches Wissen, das er bei den gemeinsamen Spaziergängen mit seiner Tochter teilte. Dass ihre Eltern „keine Helikoptereltern“ waren und sie als Kind so frei wie nur möglich in der Natur aufwachsen konnte, hat Dettwiler geprägt, meint sie. Nach der Matura schrieb sich die Schweizerin an der Akademie der bildenden Künste in Wien ein, um Bildhauerei bei Bruno Gironcoli zu studieren. Ihr Professor war es auch, der ihr für die künstlerische Laufbahn einen wichtigen Rat gegeben hat: „Von ihm habe ich gelernt, dass man voll und ganz zu seiner Arbeit stehen muss, egal, wer sie wie beurteilt.“ Heute lebt und arbeitet sie auf einem Hof im niederösterreichischen Kleinriedenthal.



Es sind die Botschaften und Geschichten von Pflanzen, die Dettwiler schon viele Jahre faszinieren. Welche Gefühle und Erinnerungen verbinden wir damit? Im zweiten Teil ihrer Ausstellung hat die Künstlerin ein „Herbarium der Gefühle“ kuratiert, das noch bis 1. März 2026 zu bewundern ist. Unzählige getrocknete und gepresste Gewächse sind dort ausgestellt, die Dettwiler über eine Sammelaktion von Menschen der Umgebung erhalten hat. „Es gibt ein großes Mitteilungsbedürfnis, wenn es darum geht, Geschichten über Pflanzen zu erzählen“, sagt sie über das Gemeinschaftsprojekt.



Die Blumenspenden fixierte sie wie in einem wissenschaftlichen Herbarium auf Papierbögen, mit der dazugehörenden Geschichte und dem Gefühl, das die Spender:innen damit verknüpfen. Darunter finden sich zum Beispiel drei Ginkgoblätter, die jemand nach einer Krebsoperation gefunden hat: „Ich war dankbar und freute mich über das leuchtende Sonnengelb der Glücksbringer“, schrieb er dazu. Oder 49 vierblättrige Kleeblätter, die eine hochbetagte Großmutter von ihren Spaziergängen mitbrachte. Das Enkelkind erinnert sich: „Sie stammen aus dem Garten, in dem ich meine Jugend verbrachte.“ Sein zugeordnetes Gefühl: Glück. Und genau so, mit dem Sammeln von Pflanzengeschichten, entstand ein großes Gefühlsarchiv der persönlichen Momentaufnahmen, das zum Nachdenken inspiriert.



