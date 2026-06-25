Endless Summer: Gewinnen Sie Ihr stilvolles Sommer-Set im Wert von 300 €

Passend zu unserem Motto „Endless Summer“ verlosen wir ein exklusives Accessoire-Set von PETER HAHN im Gesamtwert von 300 €.

Freuen Sie sich auf einen stilvollen Shopper in Flechtoptik mit praktischen Tragegriffen (Wert: 99,95 €), ein edles Tuch aus 100 % Seide mit grafischem Print (Wert: 99,95 €) sowie einen 100 € Shopping-Gutschein von PETER HAHN.