Endless Summer: Gewinnen Sie Ihr stilvolles Sommer-Set im Wert von 300 €

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Der Sommer darf gerne noch ein wenig bleiben!

Passend zu unserem Motto „Endless Summer“ verlosen wir ein exklusives Accessoire-Set von PETER HAHN im Gesamtwert von 300 €.

Freuen Sie sich auf einen stilvollen Shopper in Flechtoptik mit praktischen Tragegriffen (Wert: 99,95 €), ein edles Tuch aus 100 % Seide mit grafischem Print (Wert: 99,95 €) sowie einen 100 € Shopping-Gutschein von PETER HAHN.

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 © PETER HAHN GmbH

Ob für den nächsten Stadtbummel, den Urlaub oder als stilvoller Begleiter im Alltag – dieses Set sorgt für sommerliche Akzente und viele schöne Mode-Momente.

Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück das exklusive PETER HAHN Sommer-Set gewinnen!

-20% auf das WOMAN Abo
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