Glow Gewinnspiel für strahlend schöne Haut

Gesund aussehende, strahlende Haut beginnt mit der richtigen Pflege: Die Vaseline GLUTA-HYA Serum Burst Lotions verbinden die verwöhnende Pflege einer Bodylotion mit der Leichtigkeit eines Körperserums. Angereichert mit Hyaluron, aktivem Niacinamid und Vaseline Jelly versorgen sie die Haut intensiv mit Feuchtigkeit, unterstützen ihre natürliche Strahlkraft und helfen, Feuchtigkeit zu bewahren.