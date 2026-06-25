Glow Gewinnspiel für strahlend schöne Haut

Mit Vaseline GLUTA-HYA wird Bodypflege zum Serum-Moment - für intensiv hydratisierte Haut und einen sichtbar gesünderen Glow.
Gesund aussehende, strahlende Haut beginnt mit der richtigen Pflege: Die Vaseline GLUTA-HYA Serum Burst Lotions verbinden die verwöhnende Pflege einer Bodylotion mit der Leichtigkeit eines Körperserums. Angereichert mit Hyaluron, aktivem Niacinamid und Vaseline Jelly versorgen sie die Haut intensiv mit Feuchtigkeit, unterstützen ihre natürliche Strahlkraft und helfen, Feuchtigkeit zu bewahren.
Machen Sie mit und gewinnen Sie ein Glow-Pflegepaket mit der Vaseline GLUTA-HYA Overnight Serum Burst Lotion, der Gluta-Hya Dewy Radiance Serum Burst Lotion und der Gluta-Hya Flawless Tone Serum Burst Lotion.