Sommer. Wellness. Leichtigkeit.

Jetzt mitmachen und Wellnessurlaub im Heilthermen Resort Bad Waltersdorf
Gewinnen Sie 1 Nacht in der neuen Superior Junior Suite im Heilthermen Resort Bad Waltersdorf für 2 Personen inkl. regionaler Genuss-Halbpension und zwei Thermen (Adults Only Hoteltherme & Heiltherme).
Zwischen Wasser, Grün und Ruhe zeigt sich der Sommer im neuen Heilthermen Resort Bad Waltersdorf von seiner schönsten Seite.
Erfrischung im Naturbadeteich, vielfältige Pools und stille Ruheoasen machen Ihren Aufenthalt einzigartig. Das Adults Only Hotel ist eine Rückzugsoase für alle, die Entspannung in ruhiger Atmosphäre suchen. Schattige Plätze im Freibereich laden zum Genießen und Durchatmen ein.
Zwischen entspannten Stunden am Wasser bietet die Umgebung ideale Möglichkeiten zum Radfahren und Spazierengehen. Neue, klimatisierte Zimmer und Suiten sowie sommerlich leichte Kulinarik machen die Auszeit im Grünen besonders genussvoll.
Genießen Sie Ihren Aufenthalt und finden Sie heraus, wie vielfältig süßes Nichtstun sein kann. Willkommen im neuen Heilthermen Resort Bad Waltersdorf mit Adults Only Hotel und neuer Hoteltherme sowie öffentlicher Heiltherme inmitten des Thermen- und Vulkanlands Steiermark!