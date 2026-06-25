Sommer. Wellness. Leichtigkeit.

Gewinnen Sie 1 Nacht in der neuen Superior Junior Suite im Heilthermen Resort Bad Waltersdorf für 2 Personen inkl. regionaler Genuss-Halbpension und zwei Thermen (Adults Only Hoteltherme & Heiltherme).

Zwischen Wasser, Grün und Ruhe zeigt sich der Sommer im neuen Heilthermen Resort Bad Waltersdorf von seiner schönsten Seite.

Erfrischung im Naturbadeteich, vielfältige Pools und stille Ruheoasen machen Ihren Aufenthalt einzigartig. Das Adults Only Hotel ist eine Rückzugsoase für alle, die Entspannung in ruhiger Atmosphäre suchen. Schattige Plätze im Freibereich laden zum Genießen und Durchatmen ein.