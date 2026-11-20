Events und elegante Anlässe verlangen nach den entsprechenden Hairstylings! Hier kommen sieben fabelhafte Inspirationen.
Elegant verpackt
Der perfekte Look, passend zu den Päckchen unterm Baum, kommt von Viktor&Rolf. Da dieser etwas schwer umzusetzen ist, funktioniert es auch mit dekorativen fertigen Schleifen!
Ballerina-Buns neu interpretiert
WOMAN EMPFIEHLT
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Die moderne Variante des Frisurenklassikers wirkt skulptural und aufwendig – klappt aber tatsächlich wunderbar simpel: Die Haare sleek zurücklegen (Tipp: dafür Smoothing-Produkte verwenden) und einen Zopf binden. Diesen anschließend aufzwirbeln, in die gewünschte Form legen und mit kleinen Pins fixieren. Eine weitere Option: Für die tiefe Variante kann man das Ende des Zopfes einfach wieder oben im Zopfgummi befestigen.
Simply chic
Mit kurzem Haar hat man zwar weniger Stylingmöglichkeiten – festliche Looks gelingen aber allemal. Zu auffälligen Preziosen und einem glowy Make-up harmoniert ein Wet-Look-Pixie als gekonnter Stilbruch ganz hervorragend. So geht’s: Das Haar mit einem Wax-Produkt vorbereiten und anschließend einzelne Strähnen mit dem Kamm zurechtlegen.
Volume Wonder
80er-Jahre-Föhnvolumen trifft 90’s Grunge: Der Look von LaQuan Smith ist unser Favorit für Weihnachtsfeiern und Dinnerpartys. Must-haves: Volumenspray, Warmluftbürste, Lockenwickler und natürlich jede Menge Haarspray.
Ebenfalls 80’s-inspiriert ist diese Mähne von Patrick McDowell. Für gleichmäßige Locken sorgt ein Lockenstab mit mindestens 15 mm Durchmesser, Fülle schenken Trockenshampoo oder Volumenspray. Tipp: Das gestylte Haar leicht ausbürsten und mit den Fingern auflockern.
Claw Clip
Lange Nächte, stressige Morgen? So easy gaukeln wir nach ausgiebigen Feierlichkeiten eindrucksvolle Hairstylings vor! Einfach die Frisur vom Vortag mit etwas Trockenshampoo auffrischen und mit einer edlen Haarklammer feststecken.
Krepp cool!
Einen großen Comeback-Moment erlebt jetzt das Kreppeisen! Statt das Tool wie Anfang der 2000er-Jahre allover zu verwenden, setzt man damit jetzt allerdings nur Akzente. Dabei gilt: Je beliebiger, desto besser! Erfunden wurde das Kreppeisen in den 1970er-Jahren – und zwar von Geri Cusenza, Barbra Streisands Hairstylistin.