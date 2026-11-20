Die moderne Variante des Frisurenklassikers wirkt skulptural und aufwendig – klappt aber tatsächlich wunderbar simpel: Die Haare sleek zurücklegen (Tipp: dafür Smoothing-Produkte verwenden) und einen Zopf binden. Diesen anschließend aufzwirbeln, in die gewünschte Form legen und mit kleinen Pins fixieren. Eine weitere Option: Für die tiefe Variante kann man das Ende des Zopfes einfach wieder oben im Zopfgummi befestigen.