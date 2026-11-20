Gut essen, sich regelmäßig bewegen, den Schlaf im Blick behalten: Manchmal fühlt sich Gesundbleiben wie ein zweiter Beruf an. Und trotz aller Disziplin fehlt die Energie. Brauchen wir noch mehr Regeln? Dr. Anne Fleck, deutsche Fachärztin für Innere Medizin und Rheumatologie sowie eine der bekanntesten Expertinnen für Präventiv- und Ernährungsmedizin im deutschsprachigen Raum, setzt in ihrem neuen Buch „HEALTHY!“ an einem anderen Punkt an – beim Verständnis für den eigenen Körper. Was leistet er jeden Tag für uns? Wie greifen seine Systeme ineinander? Und was brauchen sie, um gut zusammenzuarbeiten?

Dr. Anne Fleck, auch bekannt als „Doc Fleck“, nimmt uns in ihrem Ratgeber mit auf eine Reise zu den oft übersehenen Akteuren der Gesundheit. Zu Schleimhäuten, die als Schutzbarrieren dienen, zum Lymphsystem und zu den Mitochondrien. Diese winzigen Strukturen in unseren Zellen wandeln die Energie aus der Nahrung in eine Form um, die der Körper nutzen kann. Damit schaffen sie eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass Muskeln arbeiten, Organe ihre Aufgaben erfüllen und wir denken können. Wie wir mit diesen „Zellkraftwerken“ umgehen, verdient deshalb Aufmerksamkeit – auch jenseits der aktuellen Longevity-Begeisterung. Einen Einstieg ins Thema bietet Flecks Selbsttest „Wie fit sind Ihre Mitochondrien?“.