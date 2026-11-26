Insgesamt beschäftigt die Flughafen-Wien-Gruppe rund 5.000 Menschen. Der Frauenanteil liegt derzeit bei etwa 27 Prozent. In der Verwaltung ist er deutlich höher, in Führungspositionen beträgt er aktuell 17,9 Prozent.

Die Steigerung dieser Werte ist dem Flughafen Wien ein großes Anliegen. Dazu setzt das Unternehmen auf verschiedene Maßnahmen wie Führungskräfteausbildungen und Coachings, aber auch auf Anreize, Frauen gezielt für gewerbliche und technische Berufe zu begeistern.

So können Lehrausbildungen in den Fachgebieten IT- und Betriebstechnik sowie Elektro-, Gebäude-, KFZ- und Metalltechnik besonders interessant für junge Frauen sein, wenn sie bereit sind, neue Karrierewege in Bereichen einzuschlagen, welche bisher traditionell bedingt noch stärker von Männern geprägt sind.