Vielfältige Karrierewege an einem außergewöhnlichen Arbeitsplatz
Airside Managerin, Web Developerin, Technikerin oder Security Agent: Am Flughafen Wien arbeiten Frauen in unterschiedlichsten Bereichen und verantwortungsvollen Positionen. Rund 1.300 Frauen sind derzeit in der Flughafen-Wien-Gruppe beschäftigt – mit vielfältigen Möglichkeiten, sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln.
Airport setzt auf mehr Frauen
Insgesamt beschäftigt die Flughafen-Wien-Gruppe rund 5.000 Menschen. Der Frauenanteil liegt derzeit bei etwa 27 Prozent. In der Verwaltung ist er deutlich höher, in Führungspositionen beträgt er aktuell 17,9 Prozent.
Die Steigerung dieser Werte ist dem Flughafen Wien ein großes Anliegen. Dazu setzt das Unternehmen auf verschiedene Maßnahmen wie Führungskräfteausbildungen und Coachings, aber auch auf Anreize, Frauen gezielt für gewerbliche und technische Berufe zu begeistern.
So können Lehrausbildungen in den Fachgebieten IT- und Betriebstechnik sowie Elektro-, Gebäude-, KFZ- und Metalltechnik besonders interessant für junge Frauen sein, wenn sie bereit sind, neue Karrierewege in Bereichen einzuschlagen, welche bisher traditionell bedingt noch stärker von Männern geprägt sind.
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Beruf und Familie besser vereinbaren
Flexible Arbeitszeitmodelle, Unterstützung beim Wiedereinstieg nach der Karenz und – abhängig vom Tätigkeitsbereich – Home-Office erleichtern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Mütter und Väter. Die Förderung des Papa-Monats ist dem Flughafen Wien als familienfreundlichem Betrieb ein besonderes Anliegen. Direkt am Standort steht außerdem ein eigener Betriebskindergarten zur Verfügung.
Vernetzen mit der „Flughäfin“
Mit dem internen Frauennetzwerk „Die Flughäfin“ gibt es für alle Mitarbeiterinnen eine Plattform für Austausch und Vernetzung. Veranstaltungen mit Keynote-Speakerinnen, Aktivitäten rund um den Weltfrauentag und Workshops bieten Raum, voneinander zu lernen, Kontakte zu knüpfen und die Leistungen von Frauen im Unternehmen sichtbar zu machen. Ehrliche Einblicke in den vielfältigen Arbeitsalltag am Flughafen Wien gibt die Podcast-Reihe „Die Flughäfin“ – gestaltet von Mari Lang und zu hören auf Spotify und YouTube.