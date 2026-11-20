Treffpunkt Filmakademie im 3. Wiener Bezirk. Wir sind pünktlich. Birgit Minichmayr ist schon da. Sie gibt sich völlig unprätentiös und herzlich. Ein Parfum steht neben ihrer Tasche am Tisch, Anlass für ein bisschen Small Talk zur Einstimmung: „Das habe ich immer dabei, damit ich für mich und andere gut rieche. Ich bin ja extrem geruchsempfindlich.“ Und bei Kussszenen? „Da ich Vegetarierin bin, sollte man nicht unbedingt mit Wurst oder so was daherkommen. Aber auch dann kann man noch gemeinsam Zähne putzen gehen“, lacht die Ausnahmekünstlerin, die unter anderem mit dem Silbernen Bären der Berlinale, dem Deutschen Filmpreis und dem Elisabeth-Orth-Preis ausgezeichnet wurde.

Minichmayr, Ensemblemitglied des Burgtheaters, beeindruckt mit ihrer intensiven Spielweise und entwickelt seit vielen Jahren auch literarisch-musikalische Programme. In Sandra Wollners Kinodrama „Everytime“, das in Cannes mit dem Hauptpreis in der Kategorie „Un Certain Regard“ prämiert wurde und als deutsch-österreichische Co-Produktion von Deutschland ins Rennen um die Oscars 2027 geschickt wird, verkörpert sie Ella, eine Mutter, deren Leben durch den plötzlichen Tod ihrer Teenager-Tochter Jessie (Carla Hüttermann) aus den Fugen gerät. Zwischen tiefer Trauer, Schuldgefühlen und der Verantwortung für ihre jüngere Tochter Melli (Lotte Shirin Keiling) versucht sie einen Weg zurück ins Leben zu finden.

Neben Minichmayr muss man die bravouröse Darstellung der Kinder hervorheben. „Wir konnten als Filmfamilie authentisch funktionieren, da es von Anfang an zwischen uns eine ganz natürliche Selbstverständlichkeit gegeben hat“, erinnert sich die Schauspielerin, die selbst Mama von Zwillingsmädchen ist, an die Dreharbeiten zu dem Film, der von einer extremen, fast schmerzhaften Realitätsnähe geprägt ist. Ein Gespräch über Mutterschaft, Verlust und die Kunst, Liebe mit symbiotischer Zuneigung zu leben.