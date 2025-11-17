An die Spitze, fertig, los!

Bevor sie ihre Position als Vorständin und CCO bei A1 antrat, lautete die wichtigste Frage für Natascha Kantauer-Gansch: „Wofür möchte ich in dieser neuen Rolle stehen, und welche Differenzierung möchte ich mit meinem Team für unsere Kund:innen schaffen?“ Darüber hinaus ging es ihr darum, den Mitarbeiter:innen Orientierung zu geben und „zu beantworten: Was bleibt gleich, was wird anders? Das geht nur durch transparente Kommunikation.“ Bereits vor ihrem Start sei sie im Sommer mit einem kleinen Team in die Planung gegangen, „dadurch hatte ich die Möglichkeit, mir viele Gedanken zur Strategie und zu neuen Schwerpunkten zu machen“. Die ersten zwei Monate danach seien von vielen Entscheidungen geprägt gewesen. „In dieser Zeit habe ich meine Zwischenziele sehr klar für mich definiert und diese am Anfang und Ende jeder Woche reflektiert.“ Ihr Ratschlag für Transformationsprozesse: „Mehr Mut, weniger Perfektionismus.“