Ich bin raus: Was uns Digital Detox wirklich bringt

Zeit für einen Neustart – Meixner wagte ein Experiment und verzichtete 66 Tage auf ihr Smartphone. Begleitet von einer systemischen Psychotherapie begann sie, die Veränderungen in ihr auch wissenschaftlich zu dokumentieren. Und es tat sich einiges: „Ich konnte mich auf einmal an meine Träume wieder erinnern, mein Tiefschlaf hat sich verdoppelt. Ich war eine bessere Zuhörerin und wurde auch kreativer.“ Was sie vermisst hat? „Den einfachen, schnellen, guten Kontakt zur Familie. Dafür mussten wir anders kommunizieren, und es entstanden tiefere Gespräche“, erinnert sich die Vorarlbergerin an diese herausfordernde Zeit. „Der Versuch war eine Reise ohne Anfang und Ende. Das Experiment hat bis heute mein Leben beeinflusst.“ Ihre Erkenntnisse aus der Offline-Zeit verarbeitete die damalige Kommunikationsdesign-Studentin in ihrer Abschlussarbeit – die demnächst vielleicht sogar als Buch („Das Offline-Manifest“) erscheinen soll. Heute möchte sie anderen Menschen dabei helfen, sich die eigenen digitalen Gewohnheiten vor Augen zu führen und diese bewusst zu verändern.

Das erste Offline-Dorf 2023 war ein voller Erfolg. Auf ihrer Website kann man sich bereits für die nächste digitale Fastenkur vormerken lassen. „Wir sollten in Zukunft anstatt Smartphones wieder mehr Glück in den Händen halten“, wünscht sich die Gründerin. Gerade durch die Entwicklung der künstlichen Intelligenz werden die Räume, in denen wir wirklich Mensch sein können, immer weniger, gibt Meixner zu bedenken. Durch die KI wird alles schneller, lauter, verführerischer. Aber wir sind biologisch nicht darauf ausgerichtet, immer online zu sein.“ Für Meixner ist Detox keine Anti-Digital-Haltung, sondern eine notwendige Atempause, um selbst wieder das Steuer zu übernehmen. Und sie betont, dass vor allem Frauen in Führungspositionen unbedingt klare Grenzen und digitale Balance vorleben müssen: „,Always on‘ tut niemandem gut. Wir sollen uns nicht dafür entschuldigen, nicht erreichbar zu sein – sondern bewusst auch mal offline gehen.“