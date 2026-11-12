Partnerin mit mehr als zwölf Jahren Erfahrung bei internationalen Transaktionen.

„Partnerin zu werden, bedeutet für mich vor allem, Verantwortung zu übernehmen. Es ist ein Vertrauensbeweis der Kanzlei, der mich motiviert. Hinter diesem Schritt stehen insgesamt 18 Jahre, in denen ich viel Zeit, Energie und Leidenschaft in meine Karriere investiert habe“, erzählt Sophie Schubert stolz. Sie ist direkt nach dem Studium bei der Wirtschaftskanzlei Baker McKenzie eingestiegen und beschäftigt sich damit, Unternehmen bei M&A-Transaktionen (Mergers & Acquisitions), Reorganisationen und gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen zu begleiten. Die Zusammenarbeit in internationalen Teams findet Schubert besonders spannend. Sie hat bereits in den Büros in München, Zürich und London wertvolle Erfahrungen gesammelt.

An ihre erste Übernahme eines internationalen Großprojekts am Anfang ihrer Karriere kann sich die Anwältin noch besonders gut erinnern. Es war für Schubert ein Sprung ins kalte Wasser, der sich gelohnt hat: „Mit jeder neuen Herausforderung wächst das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Im Rückblick waren es genau diese Momente außerhalb der eigenen Komfortzone, an denen ich persönlich am stärksten gewachsen bin.“ Und genau diese Erfahrung möchte die Partnerin weitergeben. „Es bereitet mir große Freude, junge Kolleg:innen auf ihrem Weg zu begleiten und sie bei ihrer Entwicklung zu unterstützen. Eine gute Führungskraft schafft Vertrauen, sie gibt Orientierung und fördert Menschen, ohne jeden Schritt kontrollieren zu müssen.“