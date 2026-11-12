Sophie Schubert und Nina Lenhard sind Partnerinnen bei der Wirtschaftskanzlei Baker McKenzie. Zwei Anwältinnen im Porträt.
Sophie Schubert: Sprung ins kalte Wasser
Partnerin mit mehr als zwölf Jahren Erfahrung bei internationalen Transaktionen.
„Partnerin zu werden, bedeutet für mich vor allem, Verantwortung zu übernehmen. Es ist ein Vertrauensbeweis der Kanzlei, der mich motiviert. Hinter diesem Schritt stehen insgesamt 18 Jahre, in denen ich viel Zeit, Energie und Leidenschaft in meine Karriere investiert habe“, erzählt Sophie Schubert stolz. Sie ist direkt nach dem Studium bei der Wirtschaftskanzlei Baker McKenzie eingestiegen und beschäftigt sich damit, Unternehmen bei M&A-Transaktionen (Mergers & Acquisitions), Reorganisationen und gesellschaftsrechtlichen Fragestellungen zu begleiten. Die Zusammenarbeit in internationalen Teams findet Schubert besonders spannend. Sie hat bereits in den Büros in München, Zürich und London wertvolle Erfahrungen gesammelt.
An ihre erste Übernahme eines internationalen Großprojekts am Anfang ihrer Karriere kann sich die Anwältin noch besonders gut erinnern. Es war für Schubert ein Sprung ins kalte Wasser, der sich gelohnt hat: „Mit jeder neuen Herausforderung wächst das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Im Rückblick waren es genau diese Momente außerhalb der eigenen Komfortzone, an denen ich persönlich am stärksten gewachsen bin.“ Und genau diese Erfahrung möchte die Partnerin weitergeben. „Es bereitet mir große Freude, junge Kolleg:innen auf ihrem Weg zu begleiten und sie bei ihrer Entwicklung zu unterstützen. Eine gute Führungskraft schafft Vertrauen, sie gibt Orientierung und fördert Menschen, ohne jeden Schritt kontrollieren zu müssen.“
Selbstvertrauen
Was es braucht, um sich als Frau in einer internationalen Großkanzlei erfolgreich zu behaupten? „Durchhaltevermögen, Willensstärke und Mut. Mut, Verantwortung zu übernehmen, Chancen zu ergreifen und auch den entscheidenden Schritt nach vorn zu machen, aber auch ein Umfeld, das Entwicklung ermöglicht und Talente fördert“, ist Schubert überzeugt. Ihr Karriere-Tipp? „Oft sind wir selbst unsere größten Zweifler und unterschätzen unsere eigenen Fähigkeiten. Wir können viel mehr erreichen, als wir uns selbst zutrauen.“
Nina Lenhard: Mut zur Sichtbarkeit
Die Anwältin leitete schon als Counsel zwei Praxisgruppen der Wirtschaftskanzlei.
Eigentlich wollte Nina Lenhard in die Diplomatie gehen und davor nur kurz in die Anwaltei hineinschnuppern. Doch die Kombination aus Recht, Wirtschaft und internationalen Fragestellungen hat sie so gepackt, dass sie geblieben ist. Heute ist sie Partnerin bei Baker McKenzie und leitet die beiden Praxisgruppen Antitrust & Competition sowie Energy & Infrastructure. Inhaltlich reicht ihre Arbeit vom Kartell- und Energierecht über Investitionskontrolle bis zu Exportkontrolle und Sanktionen. Viele ihrer Mandate sind international, komplex und eng mit wirtschaftlichen oder geopolitischen Entwicklungen verknüpft.
Früh Verantwortung zu übernehmen, hat ihren Karriereweg geprägt: vom ersten Auftreten vor der Europäischen Kommission und später vor dem Europäischen Gerichtshof bis zur Leitung großer internationaler Mandate. „Man muss nicht immer am Anfang wissen, dass man etwas schaffen kann. Manchmal muss man einfach anfangen und hineinwachsen.“
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Zukunft gestalten
Als Partnerin trägt Lenhard Verantwortung für Teams und die strategische Weiterentwicklung ihrer Praxis. Als Teil der globalen AI Accelerator Group von Baker McKenzie beschäftigt sie sich intensiv damit, wie künstliche Intelligenz die anwaltliche Arbeit verändern wird. „Wissen wird leichter verfügbar. Aber Urteilskraft, Fingerspitzengefühl, Kommunikation und das Verständnis dafür, was ein Mandant wirklich braucht, kann man nicht durch einen Knopfdruck ersetzen.“
Türen öffnen
Verantwortung bedeutet für Lenhard auch, junge Frauen auf ihrem Weg zu unterstützen und ihnen zu zeigen, dass sie sich anspruchsvolle Karrieren zutrauen dürfen. Sie engagiert sich im Steering Committee der BakerWomen Initiative und als Mentorin bei den EMEA Women Mentoring Circles. Förderung beginnt für sie im Arbeitsalltag: „Wen nehme ich zu einem wichtigen Mandantentermin mit? Wem gebe ich Verantwortung? Wen stelle ich vor? Diese kleinen Entscheidungen können für eine Karriere einen großen Unterschied machen.“