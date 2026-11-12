Tief im Berg, umgeben von Gestein und tonnenschweren Maschinen, liegt eine Welt, die Marlene Villeneuve erforscht. Als Tunnelbauerin und Wissenschaftlerin an der Montanuniversität Leoben arbeitet sie an den Infrastrukturfragen der Zukunft – von intelligenteren und effizienteren Baumaßnahmen über verantwortungsvollen Umgang mit begrenzten Ressourcen bis hin zur Speicherung erneuerbarer Energie im Untergrund. Ihr Fachgebiet: das geotechnische Ingenieurwesen, also die Wissenschaft davon, wie sich Boden und Gestein verhalten und wie sich dieses Wissen für Bauprojekte nutzen lässt.

Villeneuves Arbeit verlangt Präzision, technisches Know-how und die Bereitschaft, sich auf Unbekanntes einzulassen. Bereits während ihrer Promotion arbeitete Marlene Villeneuve am Gotthard-Basistunnel in der Schweiz, einem der größten und bedeutendsten Infrastrukturprojekte Europas. Eine Erfahrung, die die Wissenschaftlerin bis heute prägt: „Selbst 20 Jahre später spüre ich noch immer die Ehrfurcht und den Stolz, schon in so jungen Jahren Teil eines solchen Projekts gewesen zu sein“, erzählt sie. Damals sei ihre Leidenschaft für die Forschung und den Tunnelbau geweckt worden, die sie bis heute durch ihr gesamtes Berufsleben begleite. Rückblickend würde sie sich als junge Forscherin den Rat geben, von Beginn an mehr auf sich und ihre Fähigkeiten zu vertrauen – und dem Impostor-Syndrom keine Chance zu geben.