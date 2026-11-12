Als Tunnelbauerin beschäftigt sie sich mit einer Welt, die den meisten verborgen bleibt.
Unter der Oberfläche
Tief im Berg, umgeben von Gestein und tonnenschweren Maschinen, liegt eine Welt, die Marlene Villeneuve erforscht. Als Tunnelbauerin und Wissenschaftlerin an der Montanuniversität Leoben arbeitet sie an den Infrastrukturfragen der Zukunft – von intelligenteren und effizienteren Baumaßnahmen über verantwortungsvollen Umgang mit begrenzten Ressourcen bis hin zur Speicherung erneuerbarer Energie im Untergrund. Ihr Fachgebiet: das geotechnische Ingenieurwesen, also die Wissenschaft davon, wie sich Boden und Gestein verhalten und wie sich dieses Wissen für Bauprojekte nutzen lässt.
Villeneuves Arbeit verlangt Präzision, technisches Know-how und die Bereitschaft, sich auf Unbekanntes einzulassen. Bereits während ihrer Promotion arbeitete Marlene Villeneuve am Gotthard-Basistunnel in der Schweiz, einem der größten und bedeutendsten Infrastrukturprojekte Europas. Eine Erfahrung, die die Wissenschaftlerin bis heute prägt: „Selbst 20 Jahre später spüre ich noch immer die Ehrfurcht und den Stolz, schon in so jungen Jahren Teil eines solchen Projekts gewesen zu sein“, erzählt sie. Damals sei ihre Leidenschaft für die Forschung und den Tunnelbau geweckt worden, die sie bis heute durch ihr gesamtes Berufsleben begleite. Rückblickend würde sie sich als junge Forscherin den Rat geben, von Beginn an mehr auf sich und ihre Fähigkeiten zu vertrauen – und dem Impostor-Syndrom keine Chance zu geben.
Zukunftsweisend
Villeneuves Arbeitsalltag führt sie in den Hörsaal, ins Labor, hinaus ins Gelände und vor den Computer. Die Ingenieurin entwickelt Lehrveranstaltungen und bereitet die nächste Generation auf ihre berufliche Zukunft vor. „Es ist wunderbar, das Leben anderer Menschen positiv beeinflussen zu können“, sagt sie. Das gelte für Studierende ebenso wie für Industrievertreter:innen, die mit komplexen ingenieurwissenschaftlichen Problemen zu ihr kommen. „Das ist es, was mich antreibt: zu sehen, wie sich die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, durch unsere gemeinsame Arbeit weiterentwickeln und verändern.“
So gut wie jedes Forschungsprojekt hat dabei einen Bezug zur Umwelt, erklärt Villeneuve. Das gelte für konkrete Fragen der Energiewende ebenso wie für das Ziel, negative Auswirkungen auf die Natur zu minimieren. Ihre Haltung dazu formuliert sie unmissverständlich: „Wir müssen uns um unseren Planeten kümmern.“ In den kommenden Jahren dürfte diese Verantwortung zunehmend größer werden, prognostiziert Villeneuve. Europa müsse Raum, Rohstoffe und Energie möglichst effizient nutzen, CO₂-Emissionen und Abfall reduzieren und gleichzeitig das eigene ingenieurwissenschaftliche Know-how stärken. Für die Tunnelbauerin ist ihre Forschung deshalb auch ein Beitrag zur Zukunftsfähigkeit: Sie soll helfen, wettbewerbsfähig zu bleiben und eine hohe Lebensqualität zu sichern. Die große Challenge in ihrem Arbeitsalltag? „Es gibt so viele interessante Möglichkeiten, sich zu engagieren, und die größte Herausforderung besteht darin, sich für einige davon zu entscheiden – die Zeit reicht schlicht nicht aus, um alle zu verwirklichen.“