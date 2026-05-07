Der Darm ist unser CEO: Mayrlife-Chefärztin Melanie Gatt über mentale Stärke aus dem Bauch

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IM FOKUS. Melanie Gatt stellt ein Thema ins Zentrum, das lange unterschätzt wurde: Warum unser Darm maßgeblich darüber entscheidet, wie energiegeladen und ausgeglichen wir im Alltag sind.

©Nicole Viktorik
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Berufliche und mentale Stärke beginnen nicht nur im Kopf, sondern auch im Bauch. Mayrlife-Chefärztin Melanie Gatt weiß, warum der Darm unser wichtigster Mitarbeiter ist.

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Melanie Zingl

Erfolg braucht Energie – und die beginnt nicht nur im Kopf. Was beruflich stark eingespannten Menschen oft fehlt, ist nicht Disziplin oder Motivation, sondern ein Blick auf den eigenen Körper. Genauer gesagt: auf den Darm. Lange galt er als reines Verdauungsorgan, heute rückt er zunehmend ins Zentrum der modernen Medizin. Denn das Mikrobiom beeinflusst nicht nur unser Immunsystem, sondern auch Hormone, Stressresistenz und mentale Leistungsfähigkeit. Besonders für Frauen ist das relevant: Viele erreichen beruflich ihren Höhepunkt in einer Lebensphase, in der sich der Körper hormonell stark verändert. Die gute Nachricht: Viele dieser Prozesse sind heute bereits gut erforscht und lassen sich gezielt unterstützen. Gemeinsam mit Melanie Gatt, Chefärztin des Mayrlife Medical Health Resorts in Bad Aussee, sprachen wir beim ELEVATE Circle darüber, warum der Darm mehr ist als ein Gesundheitsfaktor – und vielleicht der am meisten unterschätzte Karriere-Booster überhaupt.

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