Eigentlich hat sie Literaturwissenschaft und kritische Theorie studiert. „Ich interessierte mich kaum für Computertechnologien“, erinnert sich Meredith Whittaker an ihre Unizeit in einem Interview mit der BBC. Dass sie heute als eine der wenigen Frauen an der Spitze eines riesigen Tech-Unternehmens steht, hatte die Aufsteigerin damals vermutlich noch nicht am Schirm. Heute ist Whittaker Präsidentin der Signal Foundation, die hinter der gleichnamigen Messenger-App steht. Als die US-Amerikanerin 2006 bei Google startete, fing sie bei null an. „Alles, was ich wissen musste, musste ich mir selbst beibringen. Ich hatte ja keinen Informatik-Abschluss“, erzählt sie. Mit ihrem geisteswissenschaftlichen Background hatte Whittaker trotzdem die besten Voraussetzungen, um zu verstehen, wie die Tech-Industrie funktioniert. „Meine Beschäftigung mit Machtasymmetrien und der Frage, wie Informationen als Machtinstrument eingesetzt werden können, hat mir sehr dabei geholfen. Was bedeutet es, wenn Unternehmen behaupten, sie würden sämtliche Informationen der Welt erfassen und diese Erkenntnisse auch zugänglich machen? Viele der Probleme, die wir heute diskutieren, haben genau darin ihren Ursprung“, weiß die Forscherin, die sich in ihrer Arbeit auch mit den sozialen Auswirkungen von neuen Technologien beschäftigt. Schon bei Google machte Whittaker darauf aufmerksam, dass es hochproblematisch ist, wenn genau ein einziges Unternehmen über die Kerninfrastruktur für globale Kommunikation verfügt. Daraufhin mobilisierte sie 20.000 Angestellte für die berühmten „Google Walkouts“ – firmeninterne Proteste gegen Diskriminierung und Überwachung. Zwei Jahre vor ihrem Unternehmensaustritt gründete die „Google-Rebellin“ 2017 das AI Now Institute in New York und damit eines der wenigen akademischen Institute, die auch die ethischen Dimensionen künstlicher Intelligenz erforschen.

Als Big-Tech-Kritikerin sieht sie in der KI die logische Fortsetzung des Geschäftsmodells großer Konzerne, die durch ihre kostenlosen Dienste über die Jahre hinweg gigantische Datenmengen über Nutzer:innen sammeln und diese dann zum Training von künstlicher Intelligenz nutzen. Sie sagt: „Je mehr wir uns auf KI einlassen, desto größer wird die Konzentration von Macht und die soziale Kontrolle durch einige wenige Unternehmen.“ Aber nicht nur das …