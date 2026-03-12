Was WIRTSCHAFT mit LIEBE zu tun hat

FASZINIEREND. Bettina Ludwig blickt aus 300.000 Jahren Distanz auf unsere Welt. Mit ihrer Tour „Zugehörigkeit verbindet" ist sie ab 6. März österreichweit unterwegs.©Jennifer Fetz/Fotografiefetz
Von Jäger-und-Sammler-Gesellschaften bis zur modernen Jobwelt: Bettina Ludwig erklärt, warum wir die Menschen hinter den Mitarbeiter:innen sehen müssen - und welches Potenzial darin liegt.
Die Arbeitswelt diskutiert über Effizienz, Wachstum und Innovation – selten aber über das Menschenbild, das all dem zugrunde liegt. Dabei entscheidet genau dieses darüber, wie wir führen, wie wir arbeiten und wie wir miteinander umgehen. Bettina Ludwig zoomt dafür weit hinaus: Als Kultur- und Sozialanthropologin erforschte sie 300.000 Jahre Menschheitsgeschichte.
Sie kennt soziale Muster, die uns als Spezies erfolgreich gemacht haben – und zeigt, wo moderne Organisationen heute gegen unsere eigene Natur arbeiten. Ihre Erkenntnisse stellen vieles infrage, was wir für selbstverständlich halten. Und sie führen zu einer überraschend optimistischen Schlussfolgerung: „Wir müssen nichts neu erfinden, sondern uns erlauben, mehr nach innen zu schauen.“
Beim WOMAN ELEVATE Circle sprach sie darüber, warum Zugehörigkeit zur knappsten Ressource unserer Zeit geworden ist, weshalb Menschen intrinsisch zum großen Ganzen beitragen wollen und was Führung von Jäger-und-Sammler-Gesellschaften lernen kann – ihr Blick auf Wirtschaft und Arbeit beginnt beim Menschen, nicht beim System.
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