Bewegendes Biopic über Frauen im Iran: Wo lesen Freiheit heißt

Lasst uns gemeinsam herausfinden, ob unser Glaube an die Literatur die düstere Realität dieser Revolution verändern kann. Lasst uns herausfinden, ob die Lektüre von ,Lolita‘ hier in Teheran dabei hilft, uns zu wehren“, sagt die iranische Literaturprofessorin Azar Nafisi (gespielt von Golshifteh Farahani) zu ihren Student:innen. Im postrevolutionären Iran der 1990er wagt Nafisi in einem von radikaler Unterdrückung geprägten Alltag ihre eigene Form des Widerstands: Jede Woche lädt sie sechs ihrer Studentinnen zu einem privaten Lesekreis in ihre Wohnung. Gemeinsam diskutieren sie Werke verbotener westlicher Literatur – von Vladimir Nabokovs „Lolita“ über F. Scott Fitzgeralds „Great Gatsby“ bis hin zu Jane Austens „Stolz und Vorurteil“. Sie sprechen über Menschenrechte und reflektieren Themen wie Freiheit, Liebe und Identität. Was hierzulande vielleicht banal klingt, könnte die Frauen ihr Leben kosten: Die Sittenwächter der radikalislamistischen Mullahs kennen kein Pardon. Bis heute nicht – Szenen aus dem Film „Lolita lesen in Teheran“, der aktuell im Kino läuft, erinnern an die jüngsten landesweiten Proteste im Iran. Menschenrechtsorganisationen sprechen nach wie vor von einem Krieg gegen Frauen und Mädchen, die sich den strengen Kleidungsvorschriften widersetzen.