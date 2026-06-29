Die Frau hinter dem Mythos

Im Stück von Hugo von Hofmannsthal geht es um das Streben nach Macht und Geld. Was ist für Sie ein gutes Leben?

Gut essen. (lacht) Aber vor allem mit meiner Familie und Freunden zusammen zu sein, gemeinsame Zeit zu genießen. Das ist so wertvoll. Wichtig ist für mich allerdings genauso ein Wechselspiel von Arbeit und Freiheit, auch wenn mir die Arbeit viel Freiheit gibt. Ich genieße es, beides so intensiv wie möglich zu leben, und bin glücklich, wenn mir das gelingt.

Die Buhlschaft verlässt Jedermann, nachdem er alles verloren hat. Was muss in einer Beziehung passieren, damit Sie sich von einem Menschen – ob Freundschaft oder Liebe – endgültig abwenden?

Die Basis ist immer Vertrauen. Wenn das gebrochen wird oder man das Gefühl hat, nicht mehr völlig authentisch sein zu können, wird eine Beziehung, zu wem auch immer, kompliziert. Das führt unweigerlich zu mehr Distanz. Als Schauspielerin ist es für mich umso schwieriger, wenn die Loyalität wegfällt, denn ich lege sehr viel Wert auf Privatsphäre. Das vergesse und vergebe ich nie. Dann ist die Freundschaft vorbei. Da bin ich sehr radikal.

Beim Betrachten Ihrer Filmografie fällt die Vielzahl an gebrochenen Charakteren, die Sie dargestellt haben, auf. Worauflegen Sie bei der Rollenauswahl Wert?

Wichtig ist mir die Auseinandersetzung mit einer Figur. Es ist ein Glück, dass die Regisseur:innen beim Casting die jeweilige Rolle in mir sehen. Das motiviert mich. Es ist faszinierend, in die Haut von anderen zu schlüpfen, das ermöglicht mir, jede Figur individuell auszuleben. Manchmal gibt es einem viel Energie, manchmal nimmt es einem viel. In welche Richtung es geht, merke ich nach einem Dreh. Entweder bin ich müde oder habe ungemein viel Power.

Gibt es Künstler:innen, die Sie als Kreative besonders geprägt haben?

Ja, einige, wie Michael Haneke. Er ist einer der bedeutendsten Regisseure unserer Zeit. Ein höchst interessanter Mensch, unglaublich inspirierend und intelligent. Oder die Maler Mark Rothko und Gerhard Richter. Ausstellungen ihrer Werke habe ich in Paris bewundert. Ich hatte auch die Ehre, vor dem begehbaren Kunsthaus „A.E.I.O.U.“ von Anselm Kiefer in Salzburg ein Shooting zu machen, ebenfalls ein grandioser Künstler. Und ich bin eine Leseratte. Die Doku „I Am Not Your Negro“ über James Baldwin ist ein Meisterstück. Letztens habe ich von Naomi Klein „Doppelgänger“ gelesen. Ganz großartig. Ich bin auch immer dankbar für Buchtipps.

Was war die mutigste Entscheidung Ihres Lebens?

Schauspielerin zu werden. (lacht) Verrückt und schön zugleich. Ich glaube, dieser Beruf hat mich auserwählt. Als Michael Haneke mich 2008 gecastet hat, fragte er meine Mutter, ob wir Schauspieler:innen in unserer Familie haben. „Nein“, antwortete sie. Er sagte dann: „Aber Ihre Tochter muss es werden.“ Meine Mutter hat gelacht, aber seinen Rat befolgt und mich immer unterstützt. Doch erst als ich die Rolle der Anne Frank 2012 im Théâtre Rive Gauche in Paris erobert habe, wurde mir klar, wie bedeutsam diese Art der Kunst für mich ist. Ich musste mich zwischen meinem Studium an der Sorbonne und der Bühne entscheiden. Man sieht, in welche Richtung es gegangen ist. (lacht)

Wie definieren Sie Erfolg?

nicht zurückzuschrecken. Wenn ich ein Projekt abschlieDass man ganz bei sich und wahrhaftig sein kann. Und die Kraft und den Mut hat, auch vor Herausforderungen ße, denke ich mir: Ich habe schon so vieles erlebt, mich kann nichts mehr destabilisieren. Sobald der nächste Job kommt, muss ich mit neuen Anforderungen klarkommen, die zu meistern sind. Es bleibt immer spannend. •