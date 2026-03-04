Im Schmerz lachen

Es gibt diese fröhliche Szene mit den musizierenden Clowns beim Begräbnis. Darf man Trauer mit Humor begegnen? Das ist schwierig, aber ich denke schon. Das war ja auch tatsächlich so. Barbara wollte nicht nur ein Begräbnis, sondern ein Fest für ihre drei. Weil sie neben all der Trauer eine große Dankbarkeit gespürt hat, dass diese Menschen überhaupt existierten. Sie hat mir erzählt, ganz stark das Gefühl zu haben, ihre Familie ist jetzt an einem Ort, an dem es ihnen gut geht. Sie war ja Clownin, und die gehen mit dem Leben anders um. So werten sie schwierige Situationen wie Krankheit oder Tod einfach um. Es ist immer noch dasselbe, aber man hat irgendwie eine andere Brille auf. Ich bin für meine Recherche mit den Clown-Doctors mitgegangen. Da kommt man zum Beispiel in einen Raum, in dem ein krankes Kind liegt. Irgendwie traurig, aber die Präsenz der Clowns gibt der Situation eine gewisse Leichtigkeit. Das ist sehr interessant. Ich habe gemerkt, wie wichtig Humor ist, um eine belastende Lage auch einmal aus einer anderen Perspektive zu betrachten und nicht in einer Emotion stecken zu bleiben. Ich denke, das ist wesentlich für die Resilienz generell und im Umgang mit solchen Schicksalsschlägen. Auch Barbara wollte bald wieder als Clownin auftreten. Man kennt es ja generell, dass es vielen Menschen in Trauerphasen hilft, möglichst schnell wieder zu arbeiten. Man hält dadurch eine Art von Normalität aufrecht, nimmt am Leben wieder teil. Barbara hat auch kurz nach dem Tod ihrer Familie einen emotionalen Brief an all ihre Kontakte geschickt, in dem sie ihre Gefühle ausgedrückt hat. Für sie war das wichtig, um nicht unterzugehen und ständig mit der Frau identifiziert zu werden, der etwas ganz Schlimmes passiert ist.