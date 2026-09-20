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Auf Monsieur Diors Spuren: Mit Natalie Portman

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7 min

©Dior
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Christian Diors Liebe zu Blumen manifestierte sich im ersten Duft des Hauses: „Miss Dior“. Wir trafen Markenbotschafterin Natalie Portman unweit der Dior-Rosenbeete zum Talk.

von

Bild von Michaela Strachwitz

Michaela Strachwitz

Mit seinem Château de La Colle Noire in der Provence erfüllte sich Christian Dior den Traum vom Refugium der Eleganz – rauschende Feste mit Freunden genoss er hier ebenso wie die Ruhe in der Natur. Im Inneren des Schlosses entfalten sich liebevoll eingerichtete Räume mit vielen privaten Fotos des Meisters – Stuck, Flügeltüren, Antiquitäten und edle Stoffe, die vom exquisiten Geschmack ihres ehemaligen Besitzers zeugen. Im Garten duften Rosen, Jasmin und Maiglöckchen zwischen Oliven- und Zitrusbäumen.

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