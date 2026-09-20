Auf Monsieur Diors Spuren: Mit Natalie Portman

Mit seinem Château de La Colle Noire in der Provence erfüllte sich Christian Dior den Traum vom Refugium der Eleganz – rauschende Feste mit Freunden genoss er hier ebenso wie die Ruhe in der Natur. Im Inneren des Schlosses entfalten sich liebevoll eingerichtete Räume mit vielen privaten Fotos des Meisters – Stuck, Flügeltüren, Antiquitäten und edle Stoffe, die vom exquisiten Geschmack ihres ehemaligen Besitzers zeugen. Im Garten duften Rosen, Jasmin und Maiglöckchen zwischen Oliven- und Zitrusbäumen.