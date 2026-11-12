Schönheit, die bleibt: Die richtige Pflege und Make-up-Tipps für reife Haut

Während sich Unreinheiten in jungen Jahren leicht mit Concealer wegzaubern lassen und Lidschatten, Lipstick und Co. auch ohne viel Mühe makellos aussehen, braucht unsere Haut im Alter eine durchdachtere Routine. Um zu vermeiden, dass sich Produkte in Linien absetzen und unschöne Hauttexturen akzentuieren, hat Asam Beauty „Resveratrol Longevity“ entwickelt – eine Linie, die reife Haut optimal pflegt und sie so wunderbar auf den Make-up-Auftrag vorbereitet.