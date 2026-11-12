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Schönheit, die bleibt: Die richtige Pflege und Make-up-Tipps für reife Haut

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Make-up
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Lesezeit
3 min
Frau mit langen grauen Haaren in weißer Bluse, Beauty-Porträt

©Chris Singer
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Bei reifer Haut gilt: Für ein ebenmäßiges Make-up ist die richtige Pflegeroutine entscheidend. Wie diese gelingt und was man sonst beachten sollte.

von

Bild von Katrin Jaritz

Katrin Jaritz

Haut im Wandel

Während sich Unreinheiten in jungen Jahren leicht mit Concealer wegzaubern lassen und Lidschatten, Lipstick und Co. auch ohne viel Mühe makellos aussehen, braucht unsere Haut im Alter eine durchdachtere Routine. Um zu vermeiden, dass sich Produkte in Linien absetzen und unschöne Hauttexturen akzentuieren, hat Asam Beauty „Resveratrol Longevity“ entwickelt – eine Linie, die reife Haut optimal pflegt und sie so wunderbar auf den Make-up-Auftrag vorbereitet.

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